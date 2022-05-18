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拳擊／揮別東奧失利 林郁婷闖世錦賽金牌戰
成為今年拳擊世錦賽僅存的台將希望，東京奧運國手林郁婷今天再下一城，她在女子57公斤級4強賽擊敗哈薩克對手伊布拉吉莫娃（Karina Ibragimova），勇闖最後金牌戰。
林郁婷去年以女子57公斤級世界第一身分站上東京奧運殿堂，奧運初體驗卻意外16強就止步；相隔不到一年，她透過世錦賽打回自信，前天8強賽力退巴西好手羅梅烏（Jucielen Romeu）就已確定有獎牌入袋。
拳擊每場比賽3回合，每回合3分鐘，今天4強面對伊布拉吉莫娃，林郁婷第一回合就佔上風，5名裁判有3位給了10分滿分，第二回合同樣獲得裁判青睞，最終三回合結束後更以5：0絕對優勢打下勝利，挺進最後一關。
今年女子拳擊世錦賽在土耳其伊斯坦堡舉行，我國的東奧「4金釵」都出擊，不過東奧奪下我國拳擊首面獎牌的黃筱雯止步32強，抗癌鬥士陳念琴也在首輪出局，林郁婷和吳詩儀分別闖進女子57公斤及60公斤級8強，吳詩儀停在8強，只有林郁婷站上頒獎台。
林郁婷在2018年世錦賽獲得54公斤級金牌，隔年轉戰57公斤級再收獲銅牌1面，今年有機會挑戰生涯第2面世錦賽金牌。
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