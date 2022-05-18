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泰國羽賽／首輪爆冷！周天成、韓天才少女都落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男單第4種子的「一哥」周天成苦戰3局落馬，爆出首輪冷門。 美聯社
男單第4種子的「一哥」周天成苦戰3局落馬，爆出首輪冷門。 美聯社

屬於BWF超級500系列的泰國公開賽會內賽今天全面開戰，世界排名第2的我國「一姊」戴資穎逆轉闖過頭關，但列男單第4種子的「一哥」周天成苦戰3局落馬，爆出首輪冷門。

不只小天出局，女單列第4種子的南韓20歲新星安洗瑩，首輪在3局大戰敗給世界排名22的丹麥對手克里斯多福森（Line Christophersen），同樣「一輪遊」。

世界排名第4的小天首輪碰世界排名32的印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），這是兩人生涯第10度對決；過去交手握有5勝4敗些微優勢的小天，首局在「丟士」中20：22讓出，第二局雖以21：14扳平，但決勝局以15：21敗陣，無緣闖關。

今天率先登場的小戴碰世界排名38的丹麥女將雅各布森 (Julie Dawall Jakobsen)，小戴首局雖錯失16：13領先，但後兩局完全主宰戰局，決勝局更連拿16分，最終以18：21、21：9、21：5逆轉。

今天已經出賽的台將，「交大學霸」許玟琪上周優霸盃和日本世錦賽奪冠名將奧原希望大戰3局敗北，今天再碰頭又打滿3局，可惜許玟琪又是被逆轉一方，21：19、10：21、19：21落敗。

今天包括黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維都將上陣，列男雙第2種子「麟洋配」將和會外賽出線的張課琦／柏禮維上演寶島內戰。

麟洋配 世錦賽 羽球

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