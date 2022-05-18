俄羅斯體操選手胸前貼Z字支持侵烏 被禁賽一年

俄羅斯男子體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）今年3月在一場賽事領獎時，胸前貼著象徵支持俄國侵略烏克蘭的Z字符號，已遭體操倫理基金會紀律委員會給予禁賽一年處分。

庫利亞克當時在體操世界盃（Artistic GymnasticsWorld Cup）杜哈站男子雙槓項目獲得銅牌，他上台領獎時，胸前貼著顯眼的Z字符號。格外諷刺的是，站在他身旁的金牌得主是烏克蘭選手伊利亞（KovtunIllia）。

由於入侵烏克蘭的俄國戰車上漆有Z字，這個符號因此成了支持俄國侵略烏克蘭的象徵。

體操倫理基金會（Gymnastics Ethics Foundation）紀律委員會昨天作出裁決，庫利亞克違反了國際體操總會（International Gymnastics Federation）的規定。

體操倫理基金會表示：「從裁決日算起，庫利亞克一年內不得參加任何由國際體操總會許可的活動，以及國際體操總會附屬成員協會主辦的競賽。」此外，他還必須交還銅牌和500美元獎金。若有異議，他可以在21天內上訴。

國際體操總會3月已決定無限期禁止所有俄羅斯及白俄羅斯體操選手參賽。

體操倫理基金會表示：「如果禁止俄國選手參賽的保護措施到2023年5月17日仍然有效，則（針對庫利亞克的）禁令應繼續實施，直至前述措施取消6個月後失效。」