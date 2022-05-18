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泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

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泰國羽賽／決勝局連拿10分！ 戴資穎逆轉勝闖頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰國羽賽首戰，戴資穎以18：21、21：9、21：5逆轉世界排名38的丹麥女將雅各布森。 歐新社
泰國羽賽首戰，戴資穎以18：21、21：9、21：5逆轉世界排名38的丹麥女將雅各布森。 歐新社

屬於BWF超級500系列的泰國公開賽，緊接著湯姆斯盃後登場，會內賽今天全面開戰，台將由列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎打頭陣，小戴雖失掉首局，第2局馬上回穩，以18：21、21：9、21：5逆轉世界排名38的丹麥女將雅各布森 (Julie Dawall Jakobsen)。

世界排名第2的小戴，過去和雅各布森還沒對戰紀錄，首度對決小戴維持大部分領先，但首局16：13後陷入小亂流，先遭對手連拿4分超前，18：18時雅各布森再連拿3分，反以21：18先下一城。

保有球后在位213周最長紀錄的小戴，第2局展現身手，開局就直接打出10：0攻勢，輕鬆以21：9扳平局數。

決勝局小戴雖先陷入1：4落後，但以調動逼出對手連番失誤，技術暫停前只讓雅各布森再拿1分；帶著11：5領先換場的小戴直接連拿10分，直接以21：5解決對手，晉級第二輪。

小戴今天排在第2球場上陣，同場地包括「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋；列男單第4種子的小天將和印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）上演生涯第10度交手，列男雙第2種子「麟洋配」同場地壓軸上陣，和昨天會外賽出線的張課琦／柏禮維上演寶島內戰。

「交大學霸」許玟琪昨天會外賽打下會內賽資格，但今天又要強碰世界排名第6的日本名將奧原希望；兩人上周優霸盃8強賽才對決，世界排名52的許玟琪還先搶下首局，才遭奧原希望逆轉。

奧原希望 麟洋配 戴資穎

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