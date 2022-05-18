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湯優盃／BWF精選5大殺球 台灣2好手麟洋配與陳肅諭上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
BWF精選湯優盃5大殺球，男雙「麟洋配」在內台灣好手就包辦了前兩大好球。。 圖／Badminton Photo提供
BWF精選湯優盃5大殺球，男雙「麟洋配」在內台灣好手就包辦了前兩大好球。。 圖／Badminton Photo提供

湯優盃團體賽上周於泰國曼谷落幕，世界羽聯（BWF）昨日於官方推特上傳了本屆賽事的5大殺球，包含男雙「麟洋配」在內台灣好手就包辦了前兩大好球。

榮登5大殺球的第二名的是去年東京奧運男雙金牌「麟洋配」，對手則為去年世錦賽的日本冠軍雙打保木卓朗／小林優吾，一開局我國好手李洋／王齊麟處於2:4落後劣勢，此時王齊麟一記猛攻，連續兩次重扣被擋下，但王齊麟仍不放棄持續扣球，並在第三球順利扣殺得分，這一分也讓麟洋配提振士氣，並在之後以21：14、21：15直落2贏下比賽。

今年的全國女單冠軍陳肅諭。 聯合報系資料照
今年的全國女單冠軍陳肅諭。 聯合報系資料照

至於今年的全國女單冠軍陳肅諭則榮登5大殺球之首，當時是小組賽第三戰面對中國，比賽來到第二局，陳肅諭9:14落後對手，面對一顆後場球突然一記起跳重殺，導致中國對手王祉怡只能「定格」看著球落地，可惜此戰仍不敵對手直落2輸球，但這記重扣仍讓人印象深刻！

東京奧運 泰國 日本 曼谷

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