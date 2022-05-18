湯優盃／BWF精選5大殺球 台灣2好手麟洋配與陳肅諭上榜
湯優盃團體賽上周於泰國曼谷落幕，世界羽聯（BWF）昨日於官方推特上傳了本屆賽事的5大殺球，包含男雙「麟洋配」在內台灣好手就包辦了前兩大好球。
榮登5大殺球的第二名的是去年東京奧運男雙金牌「麟洋配」，對手則為去年世錦賽的日本冠軍雙打保木卓朗／小林優吾，一開局我國好手李洋／王齊麟處於2:4落後劣勢，此時王齊麟一記猛攻，連續兩次重扣被擋下，但王齊麟仍不放棄持續扣球，並在第三球順利扣殺得分，這一分也讓麟洋配提振士氣，並在之後以21：14、21：15直落2贏下比賽。
至於今年的全國女單冠軍陳肅諭則榮登5大殺球之首，當時是小組賽第三戰面對中國，比賽來到第二局，陳肅諭9:14落後對手，面對一顆後場球突然一記起跳重殺，導致中國對手王祉怡只能「定格」看著球落地，可惜此戰仍不敵對手直落2輸球，但這記重扣仍讓人印象深刻！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言