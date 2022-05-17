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法網／「夜市球王」曾俊欣、莊吉生闖頭關 上演寶島內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣曾俊欣。 截圖自推特
「夜市球王」曾俊欣曾俊欣。 截圖自推特

法網會外賽昨天點燃戰火，今天第2天賽程3位台將「夜市球王」曾俊欣莊吉生吳東霖都提拍上陣，率先上場的吳東霖雖不敵列會外12種子的秘魯對手，但曾俊欣和莊吉生都闖過頭關，第2輪將上演「寶島內戰」。

曾俊欣列會外11種子，今天碰持外卡的地主19歲小將卡佐（Arthur Cazaux）打得輕鬆，首盤一下場就連破對手2個發球局，4：0領先一路維持，以6：1先下一城；第二盤卡佐雖保住第一個發球局，但接續兩個發球局都沒能保住，加上全場都沒逼出曾俊欣發球局，讓寶島「夜市球王」以再一個6：1拿下勝利。

曾俊欣僅花1小時又11分鐘就迎接勝利，莊吉生則是歷時1小時45分鐘演出逆轉勝；「Jason」面對比利時伯格斯（Zizou Bergs），第一個發球局就遭到破發下一路落後，但局數2：4時連保帶破連下4局，反以6：4搶下首盤。

第二盤雙方都互保發球局，戰局延長到「搶7」，莊吉生再度演出逆轉勝，從1：4落後到6：6先追平，拉鋸戰再頂住壓力，8：8下連拿2分，以10：8打下「寶島內戰」門票。

「打頭陣」的吳東霖出師不利，他碰列12種子的秘魯對手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas），全場被破3個發球局，以3：6、2：6無緣晉級。

曾俊欣 莊吉生 吳東霖 法網

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