體操／鄭勝次接理事長 目標任內奪奧運金牌

中華民國體操協會今天進行理事長交接，新任理事長鄭勝次喊出「任期內奪奧運金牌」目標，期待台灣體操能在國際賽場再度揚威。

50歲的鄭勝次曾任台灣彩券產業工會理事長和中華民國彩券產業聯合協會理事長，接下體操協會理事長新角色，他特別感謝前任理事長童年寬的付出，讓台灣體操在雅加達亞運和東京奧運都創下史上最佳成績，「台灣還有很多選手，希望巴黎奧運再創佳績，在我任內拿到第一面奧運金牌。」

去年東京奧運，「鞍馬王子」李智凱在鞍馬奪得銀牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻男子全能獲得第7名，都是台灣體操史新頁。

體操協會新任秘書長江建東是選手出身，拿過1998年曼谷亞運男子鞍馬銅牌，退役後在基層訓練體操新血，他表示由於今年兩大綜合賽會杭州亞運和成都世大運都延期，目前體操重點賽事放在6月亞錦賽，目標是在總教練林育信帶領下拿到成隊前5名的世錦賽門票。

江建東提到，由於亞運復辦日期還沒確定，預計今年底或明年初會重新舉辦亞運國手選拔，派出最佳陣容再爭取亞運獎牌。