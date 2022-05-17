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泰國羽賽／戴資穎打頭陣 交大學霸再碰日本名將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎約台灣時間早上10點45分出戰世界排名38的丹麥女將雅各布森。 美聯社
戴資穎約台灣時間早上10點45分出戰世界排名38的丹麥女將雅各布森。 美聯社

屬於BWF超級500系列的泰國公開賽，緊接著湯姆斯盃後登場，今天先進行各項會外賽和部分雙打賽程，各項會內賽明天全面展開，列頭號種子的我國「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣。

小戴和小天的賽程都排在第2球場，小戴也是最早出賽的台將，約台灣時間早上10點45分出戰世界排名38的丹麥女將雅各布森 (Julie Dawall Jakobsen)，這將是兩人首度對決。

列男單第4種子的小天，首戰碰印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），上演生涯第10度交手；列男雙第2種子「麟洋配」同場地壓軸上陣，且是和今天會外賽出線的張課琦／柏禮維上演寶島內戰。

「交大學霸」許玟琪會外賽打下會內門票，但會內首戰又要碰世界排名第6的日本名將奧原希望，重演上周優霸盃對決；上周兩人首度碰頭，世界排名52的許玟琪還先搶下首局，才遭奧原希望逆轉。

奧原希望 麟洋配 戴資穎

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