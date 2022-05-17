殘障體育總會更名中華帕拉總會 瞄準杭州亞帕運

中華民國殘障體育運動總會今天舉辦更名記者會，由體育署副署長林哲宏、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠以及曾經擔任帕運柔道選手的歌手蕭煌奇共同進行更名儀式，更名成中華帕拉林匹克總會。

帕拉林匹克運動會是全球肢體、視覺及智能障礙運動員的最高殿堂為主體，繼去年東京帕運之後，下一場最受矚目的國際賽事將是2022年亞洲帕拉運動會，第四屆亞洲帕拉運動會可能因疫情延期，中華帕拉林匹克總會仍持續備戰部署，協助選手與教練做更充足的準備，盼能帶領台灣選手前進亞帕運爭取榮耀。

中華帕拉林匹克總會穆閩珠會長表示，帕拉林匹克（Paralympic）是由希臘語介詞「Para（意思是並行）」與「奧林匹克Olympic」兩個字組合而成，意指帕拉林匹克是和奧林匹克相同等級的國際級運動賽事，都是運動員終其一生所追求的最高目標。

帕拉林匹克最早的起源是幫助在戰爭中脊椎受傷的軍人進行復健的訓練，後來逐漸發展成為全世界的競技運動。1989年九月，世界帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee，IPC）成立，願景是透過帕拉運動打造一個包容的世界，中華帕拉林匹克總會是IPC的200多個會員之一，宗旨是推動台灣的帕拉運動，同時支持帕拉運動選手在各個賽事中取得卓越的成績。

體育署林哲宏副署長表示，體育運動是讓更多國際人士認識與看見台灣的方式之一，近年在體育署支持與總會的帶領之下，攜手啟動了帕拉選手長期備戰與潛力新秀培育計畫，「透過帕拉運動，加深世界對於身心障礙者之了解，此舉，除了改變賽場上的選手的一生，更改變了觀眾席的大家。」

曾經在1996年代表台灣征戰帕運柔道賽事的知名歌手蕭煌奇，今天也特別出席記者會擔任帕拉林匹克運動宣傳大使，他表示當年自己還是選手時，台灣體育運動發展還在起步的階段，考慮到未來發展與經濟考量，他因此放棄運動而開始職業歌手的生涯。現在台灣許多體育運動協會在會務運作與推廣宣傳上都更加完善，是熱愛運動的選手們的最佳後盾，也期待自己在推廣帕拉林匹克運動的過程中，能夠盡一點小小的心力，讓更多選手可以發揮潛能、被世界看見。