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足球／周末看英超最終輪爭冠 降級區搏命大逃亡

台灣醒報／ 台北報導
英超第37輪，兵工廠輸掉爭四關鍵的一場賽事，與北倫敦宿敵熱刺的爭四結局，將在最終輪揭曉。 路透社
英超第37輪，兵工廠輸掉爭四關鍵的一場賽事，與北倫敦宿敵熱刺的爭四結局，將在最終輪揭曉。 路透社

英超聯賽即將迎來賽季大結局，37輪踢完的懸念都將留到本週末的最終輪！

目標爭四的兵工廠17日凌晨作客紐卡索聯隊，面對無欲無求的對手，兵工廠卻整場被壓制，最終以0：2輸掉關鍵戰，暫居第五名。

英超前四擁有下季歐冠名額，懸念都將於最終輪揭曉，包含曼城、利物浦的爭冠，以及北倫敦宿敵熱刺、兵工廠的爭四，以及倒數三名力拼保級。

北倫敦宿敵要爭四

根據《馬卡報》報導，賽前少賽一場、暫居第五名的兵工廠17日凌晨作客「喜鵲」紐卡索聯的聖詹姆斯公園球場，面對戰績卡在中游（既不可能爭歐戰席次、也不擔心被降級）的喜鵲，兵工廠有爭奪積分的目標，然而，全場卻慘遭喜鵲壓制，日本好手冨安健洋還早早拉傷退場。

喜鵲則在第55分鐘靠著反擊，迫使兵工廠中衛本懷特自擺烏龍、先馳得點，隨後在84分鐘，由冬窗重金加盟的巴西新星中場吉馬良斯擴大比分，最終以2：0擊敗急需積分爭四的兵工廠，賽後兵工廠與熱刺都只剩最終輪的賽事，由暫居第四的後者領先2個積分。

最終輪看點很多

這也確定本週末的最終輪看點眾多，包含爭冠所屬：曼城與利物浦，還有北倫敦宿敵的爭四（下季歐冠名額），另外，英超今年第五、六名還有下賽季的歐霸盃（第二個層級的歐戰）資格要搶，爭六也是兩支積分差2分的球隊：暫居第六的曼聯以及第七的西漢姆聯。

而降級區的搏命大逃亡也是重點，英超席次代表的是高額的轉播權利金與商業價值，目前倒數前二的「金絲雀」諾維奇與「大黃蜂」沃特福德已提前確定降級，暫居倒數第三、第18名的「紅酒軍團」伯恩利還有逃脫降級的希望，他們和16名的「太妃糖」艾佛頓都少賽一場（待20日進行補賽）。比較危險的是17名、近5場都沒贏過球的里茲聯隊，這3名積分差都各是一分，若紅酒與太妃糖把握住少賽的一場補積分，最終輪壓力大的就是里茲聯。

英超最終輪將會在台灣時間22日週日晚間11點登場，10個對戰組合同時開賽，屆時將決定今年大結局：爭冠、爭歐冠、爭歐霸、拼保級的結果。

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兵工廠 英超 利物浦

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