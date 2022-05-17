聽奧／許樂勇奪我國唯一金牌 克服大雨低溫困境超勵志

第24屆夏季達福林匹克運動會，世界聽障女子及亞洲U18女子100欄紀錄保持者許樂在100公尺跨欄及女子100公尺勇奪1金1銅。台中市長盧秀燕今在主持市政會議，大讚許樂勇奪我國聽奧田徑唯一金牌，肯定許樂及教練簡慶宏的付出與努力，為台灣爭光、為台中爭光！

市長盧秀燕提到，許樂代表國家參加巴西聽奧，她克服疫情、時差、陌生環境的考驗，還碰到大雨及低溫，許樂一一跨越障礙，在女子100公尺跨欄跑出13秒91的成績，打破原大會紀錄14秒20，成為100公尺跨欄大會紀錄保持者，並為台灣贏得首金，她感謝許樂為國為家鄉爭光。

運動局說明，首度挑戰聽奧的聽障田徑台中女將許樂在女子100公尺，以12秒18在準決賽飆出世界聽障U20最新紀錄，再以分組第1之姿以12秒31秒獲得銅牌；100公尺跨欄決賽中再以2個欄架距離拉開和對手的差距，最終打破大會14秒20，以13秒91率優異表現衝線摘下這屆聽奧代表團首金，替我國勇奪1金1銅。

運動局長李昱叡指出，我國在這屆巴西達福林匹克運動會總計拿下2金、7銀、8銅的成績，其中許樂包辦一金一銅，顯示台中在推展聽障運動的成果。許樂曾參與2020年新北市全國田徑錦標賽，創下13秒19秒成績，也是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄；今年全國身心障礙國民運動會表現更是亮眼，100公尺跨欄及800公尺也分別以14秒08和2分42秒08優異成績，締造3項大會紀錄、1項全國紀錄，橫掃8金，期盼許樂再創佳績、摘金奪冠！