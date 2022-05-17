快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／「改變是對的」 現任教練談林昀儒如何走出瓶頸

聯合新聞網 / 綜合報導
中國桌球權威雜誌《乒乓世界》第五期中訪問了林昀儒現任的教練韋晴光，談到林昀儒現階段遭遇到的問題。 新華社
中國桌球權威雜誌《乒乓世界》第五期中訪問了林昀儒現任的教練韋晴光，談到林昀儒現階段遭遇到的問題。 新華社

桌球混雙排名世界第一、男子單打世界第六的林昀儒，去年在東京奧運拿下男單第四名後歷經一段小低潮，中國桌球權威雜誌《乒乓世界》第五期中訪問了林昀儒現任的教練韋晴光，談到林昀儒現階段遭遇到的問題。

林昀儒在去年東京奧運後，於休士頓世錦賽32強戰苦戰7局輸給南韓林仲勛，WTT世界盃又在16強中0：3輸給中國王楚欽，中國前奧運金牌韋晴光點出林昀儒的問題：「快打快拉都沒了、只想大動作發力，讓每一拍失去銜接。」

想要在桌壇繼續進步，小林同學力求改變並非沒有道理，但卻和自己原來的基礎差距太大，韋晴光認為林昀儒必須在追求質量和自身體系中找到平衡點。不過韋晴光也稱讚林昀儒學習能力強，不但聰明也很主動積極訓練。

經過磨合和調整後，林昀儒在今年的WTT新加坡大滿貫過關斬將挺進八強，直到總決賽才2：3惜敗兩屆奧運金牌得主馬龍，馬龍賽後也稱讚他是世界上最好的選手之一，「種種跡象表明林昀儒改變是對的」。雜誌也提到林昀儒的前任教練也是來自中國的綦戈，但因身體因素提前卸任，當時替林昀儒找的接任教練就是韋晴光。

林昀儒和韋晴光的合約是一年，目前最大目標就是幫助小林拿下亞運獎牌。

東京奧運 金牌 新加坡 南韓

相關新聞

法網／3台將會外賽登場 地主一哥因傷缺席

法網會外賽昨天點燃戰火，今天第2天賽程3位台將「夜市球王」曾俊欣、莊吉生和吳東霖都將上陣，曾俊欣和莊吉生若能闖過頭關就會...

桌球／「改變是對的」 現任教練談林昀儒如何走出瓶頸

桌球混雙排名世界第一、男子單打世界第六的林昀儒，去年在東京奧運拿下男單第四名後歷經一段小低潮，中國桌球權威雜誌《乒乓世界》第五期中訪問了林昀儒現任的教練韋晴光，談到林昀儒現階段遭遇到的問題。

聽奧／許樂勇奪我國唯一金牌 克服大雨低溫困境超勵志

第24屆夏季達福林匹克運動會，世界聽障女子及亞洲U18女子100欄紀錄保持者許樂在100公尺跨欄及女子100公尺勇奪1金...

拳擊／比賽結束前遭重擊 吳詩儀拳擊世錦賽8強惜敗

東京奧運拳擊女將吳詩儀今天在女子拳擊世界錦標賽60公斤級8強賽，關鍵第3回合比賽結束前9秒遭對手右鉤拳擊中，最終以0比5...

結合扯鈴！Red Bull世界紙飛機大賽 台學生首戰即奪亞軍

紙飛機能飛得多遠？可能是不少人兒時的夢想與初次挑戰。由Red Bull舉辦的「世界紙飛機大賽」（2022 Red Bul...

殘障體育總會更名中華帕拉總會 瞄準杭州亞帕運

中華民國殘障體育運動總會今天舉辦更名記者會，由體育署副署長林哲宏、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠以及曾經擔任帕運柔道選手的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。