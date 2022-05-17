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桌球／「改變是對的」 現任教練談林昀儒如何走出瓶頸
桌球混雙排名世界第一、男子單打世界第六的林昀儒，去年在東京奧運拿下男單第四名後歷經一段小低潮，中國桌球權威雜誌《乒乓世界》第五期中訪問了林昀儒現任的教練韋晴光，談到林昀儒現階段遭遇到的問題。
林昀儒在去年東京奧運後，於休士頓世錦賽32強戰苦戰7局輸給南韓林仲勛，WTT世界盃又在16強中0：3輸給中國王楚欽，中國前奧運金牌韋晴光點出林昀儒的問題：「快打快拉都沒了、只想大動作發力，讓每一拍失去銜接。」
想要在桌壇繼續進步，小林同學力求改變並非沒有道理，但卻和自己原來的基礎差距太大，韋晴光認為林昀儒必須在追求質量和自身體系中找到平衡點。不過韋晴光也稱讚林昀儒學習能力強，不但聰明也很主動積極訓練。
經過磨合和調整後，林昀儒在今年的WTT新加坡大滿貫過關斬將挺進八強，直到總決賽才2：3惜敗兩屆奧運金牌得主馬龍，馬龍賽後也稱讚他是世界上最好的選手之一，「種種跡象表明林昀儒改變是對的」。雜誌也提到林昀儒的前任教練也是來自中國的綦戈，但因身體因素提前卸任，當時替林昀儒找的接任教練就是韋晴光。
林昀儒和韋晴光的合約是一年，目前最大目標就是幫助小林拿下亞運獎牌。
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