法網／3台將會外賽登場 地主一哥因傷缺席

法網會外賽昨天點燃戰火，今天第2天賽程3位台將「夜市球王」曾俊欣、莊吉生和吳東霖都將上陣，曾俊欣和莊吉生若能闖過頭關就會在第二輪上演「內戰」。

今年法網會內賽22日展開，今天持續進行會外賽賽程，列會外11種子的曾俊欣和莊吉生都排在第2場上陣，台灣時間約下午5點半登場；吳東霖「打頭陣」，下午4點出賽面對會外列12種子的秘魯對手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。

我國選手莊吉生。 聯合報系資料照

法網是今年第2場大滿貫，不過開戰前地主「一哥」孟非斯（Gael Monfils）確定缺席，他因右腳跟傷勢已經放棄本周的里昂公開賽，加上決定進行微創手術，沒能參與今年紅土盛事。

35歲的孟非斯目前排名22，是地主排名最高的男將，但4月蒙地卡羅名人賽舊傷了右腳，何時能回歸還是未知數；孟非斯妻子、烏克蘭名將史維托莉娜（Elina Svitolina）今年也不會參加紅土大滿貫，因她有孕在身，這對網壇銀色夫妻日前才宣布，10月將迎接寶貝女兒到來。