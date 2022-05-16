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拳擊／揮別東奧失利 林郁婷世錦賽勇闖4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

去年以女子57公斤級世界第一身分站上東京奧運殿堂，我國拳擊好手林郁婷晉級腳步卻停在16強，今年世錦賽她用雙拳打回自信，今天8強賽碰巴西好手羅梅烏（Jucielen Romeu），林郁婷再打下順利，晉級4強代表至少銅牌起跳。

今年女子拳擊世錦賽在土耳其伊斯坦堡舉行，我國的東奧「4金釵」都出擊，不過東奧奪下我國拳擊首面獎牌的黃筱雯止步32強，抗癌鬥士陳念琴也在首輪出局，不過林郁婷和吳詩儀分別闖進女子57公斤及60公斤級8強，今天將挑戰4強門票。

率先上場的林郁婷身高175公分，面對168公分的羅梅烏擁有身材優勢，最終也順利奪勝，朝個人第2面世錦賽金牌再進一步。

林郁婷2018年世錦賽獲得54公斤級金牌，隔年轉戰57公斤級再收獲銅牌1面，今年確定進帳個人第3面世錦賽獎牌。

吳詩儀前兩輪都以絕對優勢奪勝，今天8強將遭遇科索沃女將薩其庫（Donjeta Sadiku），台灣時間約今天深夜近12點出賽。

世錦賽 林郁婷 吳詩儀

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