三十年首度拿游泳金牌 空軍官校好HIGH

在運動筆記茫茫文海中，紀錄我弱弱的515初鐵，實在感覺太藐小了。但是想到過去的我，和完成515的我，實在是平行宇宙的兩個人。在這個連明天會怎麼樣也不知道的時代，還是決定提起手來好好紀錄這場賽事。

2022-05-16 09:41