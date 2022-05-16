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三十年首度拿游泳金牌 空軍官校好HIGH
民國111年全國大專運動會上周落幕，外界多將焦點放在桌球項目出現新冠肺炎群聚感染，對高雄岡山空軍官校來說，今年是難得的好成績。他們拿下3金2銀2銅，總排名33，成績是三軍官校之冠。游泳奪下兩面金牌，更是30年來首創。
空軍官校總教官室主任教官謝韶航中校指出，今年空官在全大運一般組拿下的金牌，包括大一（114年班）李崇語的男子游泳400公尺、1500公尺自由式，以及大二（113年班）林柏愷的男子柔道第二級。銀牌是大三（112年班）吳欣予的女子跆拳57公斤級，李崇語的男子游泳800公尺自由式。銅牌是大三（112年班）陳聞邦杰的軟網男子單打，大四（111年班）莊政武、曾歆的網球混雙。其中男子400公尺自由式的銀牌，得主是陸軍官校的朱家凱，前兩名都由軍校拿下。
空官成績大躍進的關鍵，是去年入學的李崇語。雖然不是體保生，但他在國中時期開始練習游泳，高中時擴及鐵人三項。由於受到擔任空軍士官長的父親影響，對飛行生涯也有興趣，因此決定報考軍校，並加入游泳校隊，在興趣與職業發展之間求得平衡。教練指出，李崇語具有身高與肌肉等優勢，適合進行長泳這類耐力項目，軍校生的認真服從特質，也是成績進步的重要原因。李崇語則說，感謝學校長官、教官與學長姊的照顧，未來將持續訓練，目標是奪下自由式長泳的三冠王，並挑戰大會及全國紀錄。
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