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扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

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扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
馬成發以純熟的扯鈴拋接技術靈活調度紙飛機，奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。圖／Red Bull提供
馬成發以純熟的扯鈴拋接技術靈活調度紙飛機，奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。圖／Red Bull提供

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽上周末在奧地利登場，目前就讀北市大的馬成發代表台灣出賽花式項目，他將扯鈴結合紙飛機，以靈活的調度能力，精準掌握扯鈴來回及紙飛機迴旋的時間，成功奪下全世界第二名，這也是台灣代表選手至奧地利參加Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽以來奪得最佳的成績。

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽於日前決選出三位冠軍，包括飛遠項目沈立謙、飛久項目彭楷宸及花式項目馬成發，代表台灣出戰奧地利決賽，和來自60多個國家的最強紙飛機飛行員在指標性機棚Hangar-7共同競逐全世界紙飛機之王。

練習扯鈴已有15年資歷的馬成發，首次將扯鈴結合紙飛機進行表演，儘管單手扯鈴、單手丟紙飛機，動作及難度大為提升，馬成發仍在奧地利現場以純熟的扯鈴拋接技術，穩定地控制紙飛機的飛行角度，成功奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。

「我當初報名只是抱持著玩玩的心態，即便出國比賽，我也只是抱持著好好享受舞台的心情準備。」馬成發透露，奪下名次超乎預期，「這畢竟是我第一次參賽，能拿下第二名的成績完全也在我意料之外，太開心了！」

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是三年一度的國際紙飛機大賽，為全球最大的紙飛機賽事；花式項目中，選手僅能夠透過60秒的時間結合紙飛機進行表演。評審團以創造力、整體飛行表現和技術熟練程度來評分，南韓選手Seunghoon Lee以正式的燕尾服裝扮成魔術師，展現出迴旋等特殊紙飛機技巧獲得花式項目冠軍，獲勝當下更直接在舞台上向女友求婚，獲得全場歡呼。

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