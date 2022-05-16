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桌球／莊智淵倒吃甘蔗 6年來首度國際賽單打稱冠

中央社 / 紐約15日專電
台灣桌球好手莊智淵（前）15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男單決賽激戰7局，以4比3擊敗德國好手杜達，拿下6年來首座國際單打賽事冠軍。 中央社
台灣桌球好手莊智淵（前）15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男單決賽激戰7局，以4比3擊敗德國好手杜達，拿下6年來首座國際單打賽事冠軍。 中央社

台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男子單打決賽激戰7局，以4比3擊敗德國好手杜達，拿下6年來首座國際單打賽事冠軍。

41歲的莊智淵男單世界排名第25，11日起在紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester）參加WTT支線賽（WTT Feeder）。名列男單頭號種子的他賽事最後一天先在準決賽以4比2擊敗日本選手戶上隼輔，決賽遭遇世界排名第33的德國好手杜達（Benedikt Duda）。

莊智淵倒吃甘蔗，先丟2局後連下3局，雖失掉第6局，但決勝局先拿3分，奠定勝基。莊智淵之後穩紮穩打，未讓杜達將分差追到2分以內。賽末點出現後，莊智淵把握機會，來回多拍後靠杜達回球出界取分，在僑胞熱烈歡呼聲中奪冠。

此役歷時55分鐘，逐局比數分別為3比11、8比11、11比9、11比6、12比10、8比11、11比7。

這是莊智淵2016年以來首座國際單打賽事冠軍。

莊智淵在WTT韋斯切斯特支線賽雙喜臨門，除單打奪冠外，與陳思羽搭檔混合雙打也拿下冠軍，為上週在加州佛利蒙特（Fremont）奪冠後再嘗WTT支線賽混雙冠軍滋味。

莊智淵 桌球

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