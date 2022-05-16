賽事心得／CT515鐵人賽 運動廢渣的奇幻旅程🐣

在運動筆記茫茫文海中，紀錄我弱弱的515初鐵，實在感覺太藐小了。但是想到過去的我，和完成515的我，實在是平行宇宙的兩個人。在這個連明天會怎麼樣也不知道的時代，還是決定提起手來好好紀錄這場賽事。

515的成績怎麼樣先不說，來說說我小學的運動成績好了

100m➡20幾秒

仰臥起坐1分鐘➡8下

從小最愛在體育課裝病、高中時遇到游泳必翹課、大學時和朋友玩鬧做了個單腳抬腿動作膝蓋就突然脫臼，還拄了一個月的拐杖……

總而言之，運動與我是世界上最遠的距離，我總在絞盡腦汁想著怎麼翹掉下次體育課，怎麼挑最涼的課上，怎麼樣在躲避球開打後就技術性被打，去外場乘涼。喔，還有一點，我最討厭運動型人格的陽光正向，頭腦簡單四肢發達，好像揮著汗喊出心靈語錄，所有事情都迎刃而解。大學時的我憤世地想著，這世界哪有這麼天真，人生都這麼苦了為何還要讓身體受苦呢。

我想這就是現世報吧

另一半，姑且稱之為平子，完完全全就是我最害怕的陽光運動男子。明明沒有報路跑，沒有一個明確的目標在眼前鞭策，卻可以無時無刻都在跑步或是前往跑步的路上。田徑隊的他其實強項是游泳，在運動資歷突破幾十年、工作也穩定後，走上鐵人三項好像是再合理不過的路。

左二即為當事人平子

但是一點都不合理啊 游泳1.5km、騎車40km、跑步10km，到底哪裡合理了？

我看著他就這樣扛回一台又一台腳踏車，堆了一落又落的器材，帶回一些怎麼樣也問不出價格的酷東西，咻地就飛去澎湖比了他的初鐵。其實旱鴨子的我對游1500公尺毫無概念，更不用說騎40k和跑10k又是什麼意思（我只知道國中測完800公尺我肺都快破了）。

就這樣看他比了兩三年，站上凸台好像是很簡單的事，加上陪賽實在很無聊，總要在不熟悉的城鎮騎著機車跟著在轉換點間奔波和等待，死盯著每個戴上泳鏡/墨鏡長得都一樣的選手辨別那張臉，深怕錯過就拍不到照（如此一來廢在岸邊的我唯一一個工作還失職）有時候還要跟著跑轉換間長達1公里的賽道（而且還追不上剛游完泳的他⋯⋯）

就這樣，想說偶爾也不當陪賽員來挑戰看看吧！一時衝動，就報了今年的Challenge Taiwan十週年515標準鐵人三項。猶記得報名時有些忐忑，又想著「還有一年可以準備，安啦！」，就這樣⋯⋯⋯⋯⋯⋯時間來到了今年1月。（崩潰）眼看到了1月我甚至還沒開始學游泳，平子也只能溫柔相勸「好像該開始了喔～」（我們為了逼迫運動這事吵過很多架，後來他都是軟性勸說）終於連我也發現事態緊急（因為從零開始的人根本不知道要緊張什麼啊）趕緊報名了運動中心的團體課，開始我的游泳初學班。

第一週游泳課就遇到寒流，我還記得來回踢水幾趟以後教練悠哉地問道：「啊你怎麼會這種時候來學游泳，好特別。」我娓娓道來「因為我四月要比三鐵……」教練立刻鼻孔撐大地問：「那你怎麼現在來！！」

就這樣我快馬加鞭地在一個月內學會很菜的自由式，每個禮拜瘋狂練習，越游越絕望，因為好不容易游到25m泳道的另一端，我根本除不出來1500m要游幾個25！！接著進階到50m的水道，一路游著看見水道變深，心理狀態也讓換氣變得困難，才游完50m就喘吁吁，我到底要怎麼游1500？？

這時一直在旁邊安靜守候的平子出聲了，因為我還在上團體課時他教的和教練講的不一樣，我叫他不要煩我，會害我錯亂，但是畢竟他還是游得比教練快的人啊，天知道要他什麼都不教有多難。

在我沉住氣被他指點完一二，加上自己的聰慧領悟，我發現初學時因為還不太會划手，過度緊張下拼命靠腳踢水前進，就是造成喘吁吁的主因。轉而把注意力放在划手的練習，慢慢放鬆踢水，讓腳成為維持平衡的工具而非前進的主力，是可以游長距離的關鍵。

把練習焦點轉向划手後，每天就是加緊硬尻，從500、800、1000到1500，我終究是硬塞在50分鐘內游完了。三個月也這樣很快就過了，迎來了四月。為了練習開放水域游泳，我們報名了Waypoint辦的賽前練習。平子的安排也是很貼心，現在回想起來，要是是他個人帶我去海邊把我丟下那樣的海浪中，我應該再也不會跟他說話了。

還真的是「說不出話」，那天的海泳真的把我嚇得屁滾尿流，喪失語言能力。海水又鹹、太陽又曬，戴上蛙鏡把臉埋進海浪中，下面只有沙塵暴，什麼也看不到。熟悉的泳池磁磚和直線原來提供這麼重要的安全感，失去才知道珍惜。

浪一來連站都站不穩，教練們還叫我們練習豚跳前進（在淺水區域不好游時可以用的前進方式）大家帥氣入水的姿勢，我因為太害怕做起來每一下都在仆街，每仆一下臉被海水打得好痛（因為我根本仆錯，應該是頭頂朝下不是臉朝下）腦子裡只想著我到底為什麼在這裡，我可是堂堂天龍人，體育課都在樹蔭下乘涼，我到底為何在這個烈日下的海水中，還不是以網美自拍的姿態而是帶著泳帽的仆街拙樣，到底為何？？

老天爺和Waypoint的教練們也沒讓我有太多時間懷疑人生，緊接著就開始在勉強算踩得到的地方游一個小小長方形，我只能說，太恐怖、真的太恐怖了，我也說不出來恐怖在哪裡，兇猛的海水跟在沙灘上看到的慈眉善目完全不一樣，海浪沒在跟你客氣，一下被後浪打臉，一下被前浪晃暈，根本不知道自己在往哪裡游。這是我此生首次想跪下膜拜海洋，我真的就是隻螻蟻，憑什麼以為可以破浪前行。

總而言之，這次的練習我好像沒練到什麼東西，學了三個月的游泳以為正要茁壯，瞬間被打回成嬰兒，我覺得離完賽越來越遠了。

附上見識到大自然威力的渺小人類

回到現實生活裡（海泳太像另一個世界的地獄）又開始努力游，一週游個四五天，騎車和跑步完全拋諸腦後，我只想著如果我連第一項都無法完成，後面根本不用練（還是說存著僥倖心態？）就這樣到了比賽前夕。

比賽前一天開放試游，我當時根本不知道活不活得過試游（不誇張），到了台東、報到、逛攤位我都處於無靈魂狀態，終於到了試游時間，一開放我們就衝第一批報到跳進湖裡。對於要游邊邊有可踩到階梯的安全感，但得游最長的ㄇ字型，還是直接游中間最深最短的瘦長倒U型，我猶疑不決，但在稍稍習慣湖水後，發現活水湖就是一個巨型泳池，跟海水比起來根本是小巫見大巫！（這大概就是練習海泳的收穫吧）比起什麼都看不到的海水，活水湖底的水草雖然噁心，至少感受得到自己前進的方向。

從試游到比賽前都呈現失魂落魄的狀態，不確定我到底突不突破得了第一項。對於開放水域，我覺得自己嚇自己的成分居多，克服心理的恐懼後，和在游泳池差不了太多。這都要感謝恐怖的海泳。

然後就到了比賽日

當天才知道我比平子早出發大概兩梯，也就是我會早20分鐘左右出發，原本計畫一起游、或是他先在海裡等我，都變成無稽之談，我也顧不得原本得靠他在前頭帶路，完全不會定位的我，出師未捷身先死（不是這樣用）不管三七二十一先跳入水中，跟一群胡亂踹人尻人的鯉魚們一起奮力往前，一度還失去方向90度轉彎往右游，浪費了不少時間。

終於一路游到折返點了，像吸腳皮的垃圾魚一樣依附在浮球旁休息一會，還未見平子追上，想著應該就是要獨立完成這1500m的戰役了，毅然決然向前邁進，游完最後的750m。突然，有個很大的聲音喊我名字，平子竟然慢了我兩梯以後真的追上來了！不愧是1500m能游25分以內的最速男！從沒這麼崇拜過他！還在一堆載浮載沈的泳帽叢中看到我這顆頭！我想這就是情人眼裡出泳帽吧。

接著我們就照原定計畫，他在前我在後，他幫我定位我一直游就好，終於在小超時的情況下上了岸。其實我真的沒想過我會完成第一項。所以恐怖的事情來了，我這才想起我這幾個月都在練游泳！！想要藉第一項沒完成為由棄賽的計畫已經不能實現了，游完後並不太累也讓我興奮過頭，開心地拿了車就狂飆出去，一開始時速還一度到30km。好景不常，台東的烈日開始發威，對只有偶爾在游泳空檔、台北沒下雨（天知道有多困難）的縫隙中才偶爾去騎車的我來說，後繼無力只是剛好而已。

對陪賽的平子而言，我的速度大概是他的散步，他一直悠哉地在後面（就是左後方快被截掉的那張燦笑臉）發出鼓勵：「現在這個速度不錯喔～」、「維持這個速度～」、「還在時間內，加油～」講到讓人有點惱怒時，都會剛好有水站消消火，我想CT應該也有精密計算過水站的間距吧。這也是我第一次嘗試在騎行中帥氣伸手拿取水站人員伸出的補給，再帥氣丟棄喝完的水瓶。畢竟都沒有要拼成績了，當然其他有帥度的事都要嘗試一下。

終於完成騎車段，1小時43分後，回到轉換區，迎向最後的跑步。跑步對我來說是相對熟悉的項目，沒想到更是地獄級痛苦的最後一哩路。此時的太陽已經升至頭頂，體感溫度少說也有40度，證據是水站所有用來降溫的大冰桶，到後來幾乎都全空了，天氣真的熱到補水不及，就搶著被一群脫水喪屍淋光光。

這段路不只是全身經歷痛苦折磨，心理也因為遙遙看不見終點的前方而飽受煎熬，平子大概看出我已在崩潰邊緣，不敢太過逼迫，讓我想跑就跑、想停就停。

當然還要不時以綁鞋帶為由停在樹蔭下休息

這個時候路上的人（跟我差不多慢還在比賽的選手們）看起來都像在跑往十八層地獄，每個人的臉都苦不堪言，頓時會覺得自己不孤單，好像只要再稍微跑起來一點，就能多超過一個人。

此時的我才知道第一次知道，為什麼鐵人三項連「轉換」都要練習？原來這樣短時間內變換不同的項目，肌肉不習慣的情況下是很容易抽筋的。跑一跑我的大腿前側就蠢蠢欲動，很明顯再操兩下就會抽筋，每2、3K就要停下來拉個筋，再努力前進。這也是我第一次了解，為什麼大家都說最後一項幾乎是用意志力在撐，早知我就該多花點時間鍛鍊意志力，不要練什麼游泳。

在跑步這一段看到攝影師，已經連假笑的力氣都沒有，滿腦子只想著我是誰我在哪，我到底是何苦，這一切也被攝影師完美的紀錄下來……

旁邊那人到底為何像是跟我參加不同比賽？

終於在活水湖裡面繞啊繞再跑到海濱公園經歷毫無保留的曝曬，在快要變成人乾之際會進入市區路段向鐵花村前進，一路上走走停停，一下超過A，又被A超過，再跑起來超過他，再瀕死慢下來又被超過。

終於看到一個天使在路口對大家揮著手說，加油！只剩800公尺了！800公尺應該是想要激勵人心？但我聽在耳裡：不就是還要再跑兩圈田徑場嗎！田徑場很大好嗎？？殺了我！！更別提咬著牙再往前一段路後，再度遇到下一個路人對我們呼喊：這邊才是剩800公尺！前面是騙你們的！

對於人性的信任從未毀滅的如此徹底，我已經不知該相信誰，也沒有力氣思考，幾乎要放棄想要用走的到終點時，旁邊的店家突然傳出我最喜歡的歌手——張震嶽的聲音。好吧，這是天意，為了阿嶽我又拔腿狂奔了起來（說是這樣說但大概只有很龜的8分速吧）終於看見鐵花村的草皮，聽見熱鬧的終點鼓聲。我這輩子從沒想過有點屎味的草皮可以帶來如此清新的希望，完成這一段，我就可以吃好久不敢吃的炸雞和大口灌啤酒了。

我們後來看到錄影發現是極為可笑而不可思議的龜速一起跑進終點，只因為平子想閃掉前方看起來也是要一起牽手完賽的情侶（怕跟他們重疊而沒被拍到照）。

最後發現其實沒差，因為終點人實在太多了，我們怎麼樣都是會被淹沒，這就是龜速選手的宿命。

最後我以超過時限20分鐘的時間完成我的515初鐵

連笑都沒力氣的我像是魁儡般被高舉起手

無論成績如何，這都是那個做完8下仰臥起坐隔天肚子會痛到哭出來的小小的我、還有今年一月快速從韻律呼吸三級跳到自由式的我，永遠想像不到的成就。在一堆神人選手的文章中，我也想為自己留下一個紀錄，一個趕（旱）鴨子上架的素人也有可能完賽（但真的是不良示範）。

最後，從旁觀者角度看三鐵比賽，就像霧裡看花，不懂這些人為何要花大錢折磨自己，跳進霧中後，我發現那個折磨程度是在外面觀望的百倍痛苦，但我也用每一寸皮膚和肌肉徹底感受到這些人如何變態和值得敬佩之處。

有個朋友看我比完賽，無心地說「看到『連我』也能比，他也要報名了」。聽到這句話，讓我咬牙又報了明年的CT，決定認真訓練一年，讓小看我和三鐵的人後悔😊😊😊（平子則是報了113，我要真正靠自己完賽了🤞）我想大概就是這種不服輸的性格讓人一再突破極限，跳脫舒適圈，看見此生未曾想過的風景。

希望我不會午夜夢迴驚醒發現自己幹了什麼好事🤷‍♀️。不過，在學會怎麼運動前（對，就是學會怎麼進行運動這件事）我對自己的身體非常沒自信，穿著這種緊身衣拍照根本是不可能的事😱在經歷過三鐵這種地獄般的賽事，身材什麼的早就被拋諸腦後，能活著完賽已經超越一切苦痛。誰還管你的身體長怎樣呢，再完美的身型你沒比過一場三鐵也沒什麼好說嘴啊🤗最後，看到版上的厲害選手們，一張張比賽時的美照，對比我的照片都痛苦不堪，我覺得Waypoint在賽前訓練的項目可以多加一個👉拍照🥲（完）