網球／恭喜！銀色夫妻10月迎接女兒

網壇銀色夫妻檔史維托莉娜（Elina Svitolina）和法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils） 去年7月完成終身大事，今天兩人透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。

目前排名27的史維托莉娜，烏俄戰爭爆發後多次透過社群聲援家鄉烏克蘭，邁阿密女網賽後表示將休息一段時間，原來是有孕在身。

今天史维托莉娜和孟非斯一起在社群上傳一張合照，畫面中孟非斯從後環抱妻子，雙手放在史维托莉娜肚子上，宣布女兒將在10月出生。

史维托莉娜曾兩度打進大滿貫4強，35歲的孟非斯最佳大滿貫成績也是兩度打進4強；這對網壇夫妻擋2019年公布戀情，去年7月成婚，今天再宣布喜訊，史维托莉娜也將加入兩位前「世界球后」小威廉絲（Serena Williams）和白俄羅斯好手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）的「媽媽球員」俱樂部。