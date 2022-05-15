快訊

「0+7」居隔方案四月底就提出 政院搶先公布「3+4」惹議才轉彎

一張圖看天氣！明後兩天濕涼低溫16度 下波鋒面這天到

湯優盃／分組賽輸中華隊 印度隊奪隊史首冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
印度男雙組合謝提（右）／蘭基雷迪（左）。 美聯社
印度男雙組合謝提（右）／蘭基雷迪（左）。 美聯社

分組最終賽敗給中華隊，印度羽球隊以分組第2闖進湯姆斯盃8強，但淘汰賽一路上演驚奇，5點大戰先退馬來西亞和丹麥隊，闖進隊史第一次的湯姆斯盃決賽，今天最終戰更只花3點就解決印尼隊，首闖決賽就捧起金盃。

排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）打頭陣，面對印尼世界排名第5的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），拉克西亞首局僅拿8分，但先以21：17扳平，決勝局再從8：12連趕5分逆轉，最終以21：16搶下對戰2連勝，也為印度先下一城。

第2點雙打，印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）面對印尼老將組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／阿山（Mohammad Ahsan）再度上演逆轉勝，且是第2局瓦解印尼組合4個「賽末點」，歷時1小時又13分鐘以18：21、23：21、21：19搶下勝利，助印度取得「聽牌」優勢。

世界排名11的斯里坎（ Kidambi Srikanth）擔綱印度第3點，面對世界排名第8的喬納坦（Jonatan Christie），斯里坎先以21：15拿下首局，第2局末再瓦解2個局末點危機，20：21下連拿3分逆轉，以23：21順利「關門」，為印度寫下隊史新頁。

中華隊分組最終戰花4點擊敗印度，但以分組龍頭闖進8強淘汰賽後，首戰碰日本大戰5點吞敗，反是印度連勝3場登頂。

昨天進行的女子團體賽優霸盃決賽，由南韓在5點大戰力退衛冕軍大陸隊，迎接隊史第2座優霸盃金盃。

中華隊 羽球

延伸閱讀

印度氣溫飆至攝氏48.5度 民眾生活受影響

印度經濟直追中國？ 政治動盪恐添堵

糧食保護主義 印度禁小麥出口

湯優盃／麟洋配勝利保證！中華隊扳平日本

相關新聞

湯優盃／分組賽輸中華隊 印度隊奪隊史首冠

分組最終賽敗給中華隊，印度羽球隊以分組第2闖進湯姆斯盃8強，但淘汰賽一路上演驚奇，5點大戰先退馬來西亞和丹麥隊，闖進隊史...

網球／放棄法網 義大利一哥瞄準草地復出

法網開打倒數計時，但世界排名第8的義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）因右手開刀恢復中，確定缺席今年...

路跑／名將齊聚國道馬拉松 黑色閃電、曹純玉奪冠

超過5千名跑者今天上午齊聚「2022臉部平權運動臺北國道馬拉松」，包括「黑色旋風」蔣介文、長跑名將曹純玉都參賽，陽光臉部...

拳擊／女子拳擊世錦賽 林郁婷勇闖8強

台灣拳擊女將林郁婷今天凌晨在女子拳擊世錦賽57公斤級16強賽上陣，以4比1擊敗韓國選手林愛智，東京奧運後首秀就連過3關，...

網球／約克維奇奪生涯第1000勝 闖羅馬網賽冠軍賽

世界球王塞爾維亞名將約克維奇今天以6比4、6比3直落二擊敗挪威選手路德，闖進羅馬網賽冠軍賽，這也是他生涯的第1000場勝...

桌球／WTT支線賽 莊智淵、陳思羽混雙2連冠

台灣「桌球教父」莊智淵與陳思羽搭檔混雙，今天在美國紐約州進行的世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽以3比1擊敗義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。