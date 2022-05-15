湯優盃／分組賽輸中華隊 印度隊奪隊史首冠

分組最終賽敗給中華隊，印度羽球隊以分組第2闖進湯姆斯盃8強，但淘汰賽一路上演驚奇，5點大戰先退馬來西亞和丹麥隊，闖進隊史第一次的湯姆斯盃決賽，今天最終戰更只花3點就解決印尼隊，首闖決賽就捧起金盃。

排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）打頭陣，面對印尼世界排名第5的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），拉克西亞首局僅拿8分，但先以21：17扳平，決勝局再從8：12連趕5分逆轉，最終以21：16搶下對戰2連勝，也為印度先下一城。

第2點雙打，印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）面對印尼老將組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／阿山（Mohammad Ahsan）再度上演逆轉勝，且是第2局瓦解印尼組合4個「賽末點」，歷時1小時又13分鐘以18：21、23：21、21：19搶下勝利，助印度取得「聽牌」優勢。

世界排名11的斯里坎（ Kidambi Srikanth）擔綱印度第3點，面對世界排名第8的喬納坦（Jonatan Christie），斯里坎先以21：15拿下首局，第2局末再瓦解2個局末點危機，20：21下連拿3分逆轉，以23：21順利「關門」，為印度寫下隊史新頁。

中華隊分組最終戰花4點擊敗印度，但以分組龍頭闖進8強淘汰賽後，首戰碰日本大戰5點吞敗，反是印度連勝3場登頂。

昨天進行的女子團體賽優霸盃決賽，由南韓在5點大戰力退衛冕軍大陸隊，迎接隊史第2座優霸盃金盃。