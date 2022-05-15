網球／放棄法網 義大利一哥瞄準草地復出
法網開打倒數計時，但世界排名第8的義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）因右手開刀恢復中，確定缺席今年紅土大滿貫，將等到草地賽季再回歸。
曾在溫布頓打進決賽的貝雷帝尼，3月底宣布右手要動小手術，台灣時間今天凌晨在Instagram放上發球練習影片宣布團隊和自己討論後，決定直接參加5盤3勝制的法網不是明智決定，「因此我將延遲回歸時間，將參與完整的草地賽季。」
貝雷帝尼也和球迷報告最新進度，他表示自己已可以參與高強度的訓練，「我的手感覺很好，正努力鍛鍊體能。」
今年法網將從22日展開，去年貝雷帝尼打進8強，最終4盤輸給奪冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），接續溫布頓他打進決賽，首盤雖在「搶7」擊敗小約，但遭球王連趕3盤逆轉，無緣生涯第一座大滿貫金盃。
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