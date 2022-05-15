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路跑／名將齊聚國道馬拉松 黑色閃電、曹純玉奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國道馬拉松今天上午登場。圖／大漢集團提供
國道馬拉松今天上午登場。圖／大漢集團提供

超過5千名跑者今天上午齊聚「2022臉部平權運動臺北國道馬拉松」，包括「黑色旋風」蔣介文、長跑名將曹純玉都參賽，陽光臉部平權大使任家萱特地也前來為3公里組鳴槍並為參賽選手加油，鼓勵陽光傷友與所有跑者一同跑上國道，跑出自信、跑出健康。

​臉部平權運動臺北國道馬拉松共分全程、半程馬拉松、10公里和3公里組，全程馬拉松開跑後由「市民跑者之王」李智群帶隊領先群，經過半程折返後「台南大迫傑」林秋杰反超並一路直奔終點，傷癒復出的林秋杰最終跑出2小時37分55秒的成績，首次參加國道馬拉松就拿下男子組冠軍，2020年全馬冠軍張景敦則以2小時40分15秒位居第2名。女子組在眾女將缺席的情況下由楊喬筑拿下冠軍，她謙虛地表示，「因為高手都沒來的關係，今天這個冠軍真的是撿到的。」

​半程馬拉松男子組冠軍由闊別國道近十年的「黑色旋風」蔣介文以1小時11分01秒拿下，以往大多跑全馬的蔣介文表示，這次參加半馬是以賽代訓，希望能逐步調整自己的狀態，「年底繼續挑戰台北馬拉松，相信自己能回到顛峰，沒有不可能！」

同樣以賽代訓備戰世錦賽的女子長跑好手曹純玉，今天轉戰半程馬拉松和男友陳囿任一起參賽，後段陳囿任狀況不錯跑出1小時16分36秒（男子組第4名）的成績率先通過終點，曹純玉隨後也以1小時16分50秒輕鬆摘下后冠。

去年國道馬拉松因新冠肺炎疫情取消，原定今年3月13日舉行也因配合台北市政府防疫規範升級、同時為保障參賽者及所有夥伴安全的考量而延期，今天能夠順利登場，路跑協會秘書長陳華恒說：「目前台灣超過8成民眾已完整接種兩劑疫苗、第三劑疫苗覆蓋率也突破6成，全民也落實防疫措施，但運動習慣要持續更能增加抵抗力確保身心健康。」

3公里組鳴槍貴賓，左起台北合眾汽車總經理黃脩程、財團法人陽光社會福利基金會董事周筱姿、陽光臉部平權大使任家萱Selina、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、高速公路局副局長廖肇昌。圖／大漢集團提供
3公里組鳴槍貴賓，左起台北合眾汽車總經理黃脩程、財團法人陽光社會福利基金會董事周筱姿、陽光臉部平權大使任家萱Selina、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、高速公路局副局長廖肇昌。圖／大漢集團提供

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