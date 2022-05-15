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拳擊／女子拳擊世錦賽 林郁婷勇闖8強

中央社 / 台北15日電
林郁婷（右）。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
林郁婷（右）。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台灣拳擊女將林郁婷今天凌晨在女子拳擊世錦賽57公斤級16強賽上陣，以4比1擊敗韓國選手林愛智，東京奧運後首秀就連過3關，闖進8強。

林郁婷去年出征東京奧運女子拳擊57公斤量級，儘管當時排名高居世界第一，卻爆冷在16強止步，後來留在台灣調整，但在那之後，除了110年全國運動會外，幾乎沒參加過完整比賽，111年全國大專院校運動會拳擊項目改戰女子60公斤級，但僅有2名選手參賽，直接進入金牌戰，但對手首回合就拋出白毛巾，讓她1場比賽都未打完，就拿下金牌。

林郁婷這次參加土耳其伊斯坦堡舉行的世界女子拳擊錦標賽，放下光環，以挑戰者的心態迎接比賽，首戰以4比1擊敗法國選手格格羅西（Sthelyne Grosy），32強賽再以5比0淘汰塔吉克選手薩馬多娃（MijgonaSamadova），晉級16強。

林郁婷16強對手為韓國選手林愛智（IM AeJi），去年同樣也曾參加東京奧運，面對首回合對手展開猛烈攻擊，林郁婷大多能閃避，讓對手無法執行有效攻勢，林郁婷首回合獲得3個10分。

林郁婷第2回合在習慣對手節奏後，透過多次成功反擊，逐漸占上風，獲得5名裁判青睞，都給予10分肯定，3回合結束，林郁婷最終以4比1獲勝，收下8強門票。

林郁婷 世錦賽

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