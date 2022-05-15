桌球／WTT支線賽 莊智淵、陳思羽混雙2連冠

台灣「桌球教父」莊智淵與陳思羽搭檔混雙，今天在美國紐約州進行的世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽以3比1擊敗義大利組合，繼上週加州佛利蒙特支線賽後再次奪冠。

莊智淵與陳思羽混合雙打一日兩戰，準決賽先丟2局陷入絕境，之後連下3局，逆轉擊敗頭號種子印度組合德卡（Manav Vikash Thakkar）與卡麥斯（Archana Girish Kamath），闖進決賽。

兩人決賽遭遇義大利組合皮科林（Jordy Piccolin）與勞倫提（Jamila Laurenti），失掉首局後連拿兩局。第4局兩人遭遇亂流，一度4比9落後，隨後打出氣勢，連得6分超前，首個賽末點就靠對手回球出界拿下，終場12比14、12比10、11比9、11比9勝出。

這是莊智淵與陳思羽合作以來第2座國際賽冠軍，也是上週在佛利蒙特（Fremont）奪冠後再嘗WTT支線賽混雙冠軍滋味。

男子單打方面，41歲、名列頭號種子的莊智淵一日兩勝，朝2016年以來首座國際單打賽事冠軍邁進。

莊智淵男單16強賽遭遇美國選手夏隆．艾格提（Sharon Alguetti），僅21分鐘就直落四晉級。8強賽面對西班牙選手羅布雷斯（Alvaro Robles）同樣未遭遇太大挑戰，半小時就直落四過關，明天準決賽將面對日本好手戶上隼輔。

至於女子單打，4名台灣女將全數遭淘汰。其中，陳思羽、鄭怡靜與劉馨尹都止步8強。

陳思羽16強賽4比2擊敗美國華裔選手王艾美（AmyWang），8強賽2比4不敵前一輪淘汰台灣女將李昱諄的美國華裔選手張安。鄭怡靜16強賽直落四擊敗日本小將吉本はな，8強賽1比4不敵日本選手森櫻守。劉馨尹16強賽直落四擊敗波多黎各選手狄亞士（MelanieDiaz），8強賽1比4敗給日本小將小鹽遙菜。