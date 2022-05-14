滑冰／協會改選理事長洪調進連任 吳倫閑續任秘書長
中華民國滑冰協會今天在台北凱達飯店召開第13屆會員大會，完成理事長、理事、監事改選，現任理事長洪調進成功連任，兩位常務理事洪明堂、黃嘉傑由理事長於理事會續聘任為副理事長，秘書長由原秘書長吳倫閑繼續擔任。
為了推動國內基層滑冰活動、各級國家隊、全國性賽事的各項業務順利進展，理事長洪調進邀集各領域專業人士，共計4位擔任滑冰協會顧問團隊，未來對於協會各項會務推動、國家隊組訓支援、基層扎根培育、賽事招商行銷等，顧問團都將提供滑冰協會相關協助，共同讓台灣滑冰運動向上發展提升。
中華民國滑冰協會第13屆理事當選名單如下：
常務理事－洪調進（理事長）、洪明堂（副理事長）、黃嘉傑（副理事長）
理事－石洺緁、蔣進發、賴繼輝、陳瑞德、陳瑞旭、蔡秉原、田宏文、鄧年益
常務監事－李慧娟（監事長）
監事－許天送、蔡文德
中華民國滑冰協會第13屆顧問團名單：中華奧會陳士魁顧問、中華民國體育運動總會王景成秘書長、台北議員簡舒培、大同老人福利基金會胡貽圓董事長。
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