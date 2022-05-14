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滑冰／協會改選理事長洪調進連任 吳倫閑續任秘書長

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華民國滑冰協會今天在台北凱達飯店召開第13屆會員大會並進行改選。圖／中華民國滑冰協會提供
中華民國滑冰協會今天在台北凱達飯店召開第13屆會員大會並進行改選。圖／中華民國滑冰協會提供

中華民國滑冰協會今天在台北凱達飯店召開第13屆會員大會，完成理事長、理事、監事改選，現任理事長洪調進成功連任，兩位常務理事洪明堂、黃嘉傑由理事長於理事會續聘任為副理事長，秘書長由原秘書長吳倫閑繼續擔任。

為了推動國內基層滑冰活動、各級國家隊、全國性賽事的各項業務順利進展，理事長洪調進邀集各領域專業人士，共計4位擔任滑冰協會顧問團隊，未來對於協會各項會務推動、國家隊組訓支援、基層扎根培育、賽事招商行銷等，顧問團都將提供滑冰協會相關協助，共同讓台灣滑冰運動向上發展提升。

中華民國滑冰協會第13屆理事當選名單如下： 

常務理事－洪調進（理事長）、洪明堂（副理事長）、黃嘉傑（副理事長）

 理事－石洺緁、蔣進發、賴繼輝、陳瑞德、陳瑞旭、蔡秉原、田宏文、鄧年益

常務監事－李慧娟（監事長）

監事－許天送、蔡文德

中華民國滑冰協會第13屆顧問團名單：中華奧會陳士魁顧問、中華民國體育運動總會王景成秘書長、台北議員簡舒培、大同老人福利基金會胡貽圓董事長。

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