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足球／留下榮耀足跡 台中足跡盃高中邀請賽登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2022台中足跡盃高中邀請賽今、明兩天在太原足球場登場。圖／台中市運動局提供
2022台中足跡盃高中邀請賽今、明兩天在太原足球場登場。圖／台中市運動局提供

2022台中足跡盃高中邀請賽今、明兩天在太原足球場登場，來自全國8支高中足球菁英團隊熱血參賽，各隊卯足全力爭取佳績，台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕積極推動台中足球運動發展，充實軟、硬體環境設施，感謝台中市海線足球協會、Wecango365足跡工程與運動局合作，搭起足球競技運動平台，歡迎全國足球菁英到台中以球會友，留下榮耀「足跡」。

李昱叡表示，市長盧秀燕力推足球運動邁向國際，除積極推動全國首座足球運動休閒園區外，近年台中足球運動成績更傲視全國，包括「110學年度大專足球聯賽」國立台灣體育運動大學男、女足隊雙雙稱王封后，「110年中等學校足球聯賽」惠文高中勇奪高男組冠軍、五權國中喜獲國女組冠軍，「110年全國運動會」台中隊勇奪男子組金盃並締造二連霸紀錄，藍鯨女足榮獲「2021台灣木蘭足球聯賽」后冠、5名主力球員更是披上國家隊戰袍，征戰「2022年亞足聯女子亞洲盃」等輝煌戰果。

台中市運動局說明，台中足跡盃高中邀請賽由地主隊惠文高中、新北高中、花蓮高農、北門高中、宜蘭高中、建功高中與兩支俱樂部勁旅邁斯博及DESAFIO等隊伍同場競技，以賽代訓提升基層足球運動實力與運動風氣。

今天活動現場因應防疫規定，採取閉門賽，並落實佩戴口罩、手部消毒等防疫措施；此次賽事規劃直播，全國球迷可透過Wecango365足跡工程臉書粉絲專頁( https://m.facebook.com/wecango365/ ) 觀賞精采賽事，為支持的球隊加油。

宜蘭高中

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