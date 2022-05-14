企聯女壘／南投首戰 潘竹瑜開轟率新世紀黃蜂搶勝

企業女子壘球聯賽今天到移師南投埔里，在新落成啟用的埔里福興壘球場舉行，首戰新世紀黃蜂隊靠著潘竹瑜開轟、單場2安3打點，率隊以11比6擊敗福添福嘉南鷹隊。

南投縣埔里鎮被譽為台灣女壘運動的搖籃，埔里福興壘球場去年完工，今天正式啟用，首戰安排2022年企業女子壘球聯賽例行賽，也別具意義。

埔里鎮鎮長廖志城今天致詞時表示，球場正式啟用後，歡迎所有壘球愛好球隊到這裡移地訓練，也可以球會友、帶動觀光。

今天首戰由新世紀黃蜂隊與福添福嘉南鷹隊交手，兩隊3局打完1比1戰成平手，新世紀黃蜂隊4局上靠著陳詩婷安打開啟攻勢，再靠著安打、保送，林鳳珍安打一棒送回2分、超前比數。

新世紀黃蜂隊延續攻勢，沈筱琳二壘打再添2分，沈嘉玟、潘竹瑜接連安打、蘇奕璇開轟，新世紀黃蜂隊4局一口氣打了12人次，攻下8分大局。

新世紀黃蜂隊6局再起攻勢，靠著潘竹瑜2分砲，替球隊多添保險分，球隊順利拿下勝利；潘竹瑜今天單場敲2安、包括1發全壘打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

潘竹瑜接受賽後轉播訪問時表示，6局打到球就知道會是全壘打，今年球季其實沒有特別想說要把球打多遠，要求擊球點、揮棒的完整度，現在以指定打擊身分出賽，就專注在打擊上。

福添福嘉南鷹今天派出U18女壘世界盃國手柯夏愛先發，今天4局沒有投完提前退場，總計投3.2局失掉6分（4分責失分）、承擔敗投；潘竹瑜表示，柯夏愛是有球速的投手，快慢搭配讓打者很難掌握，沒有想過可以這麼早把她打退場。