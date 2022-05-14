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影／幼兒對打超萌！福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今登場
首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁，上午品勢、下午對打比賽，傍晚成績揭曉。賽程中，幼兒選手短短雙腿互相對踢，萌萌對打超可愛。
台中市運動局邀請2022年世界跆拳道品勢錦標賽獲公認品勢男子團體項目30歲以下組金牌的張宸帛、公認品勢女子個人組12至14歲組銀牌張以諠，及公認品勢男子三人組12至14歲組銀牌吳宜宸到場，以行動支持台中市跆拳道發展。
賽事包括對打、品勢及電子踢擊，尤其幼兒園組上場對打，孩童認真神情、飛踢的雙腿，讓場邊觀賽選手跟著緊張、拍手叫好；也有幼童奮力揮動右腳飛踢對手，模樣相當可愛。
運動局長李昱叡說明，此次賽事舉辦項目，年齡層涵蓋幼稚園組至高中社會組，參賽選手分別來自全台15縣市，也有法國、美國、英國、加拿大、香港等在台小選手參與，打造跆拳道交流平台。
運動局表示，感謝台中市工商發展投資策進會積極媒合台中太陽餅業者，包含如邑堂、太陽堂、陳允寶泉、元明及嘉味軒等五家傳統名店，熱情贊助1025份太陽餅禮盒，讓選手在盡情享受比賽之餘，對台中市在地名產留下深刻美味的印象。
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