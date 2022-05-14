快訊

中央下令北北基桃設9大篩檢站名單曝光 仍有1處難產中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／幼兒對打超萌！福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今登場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁。圖／台中市運動局提供
首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁。圖／台中市運動局提供

首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁，上午品勢、下午對打比賽，傍晚成績揭曉。賽程中，幼兒選手短短雙腿互相對踢，萌萌對打超可愛。

台中市運動局邀請2022年世界跆拳道品勢錦標賽獲公認品勢男子團體項目30歲以下組金牌的張宸帛、公認品勢女子個人組12至14歲組銀牌張以諠，及公認品勢男子三人組12至14歲組銀牌吳宜宸到場，以行動支持台中市跆拳道發展。

賽事包括對打、品勢及電子踢擊，尤其幼兒園組上場對打，孩童認真神情、飛踢的雙腿，讓場邊觀賽選手跟著緊張、拍手叫好；也有幼童奮力揮動右腳飛踢對手，模樣相當可愛。

運動局長李昱叡說明，此次賽事舉辦項目，年齡層涵蓋幼稚園組至高中社會組，參賽選手分別來自全台15縣市，也有法國、美國、英國、加拿大、香港等在台小選手參與，打造跆拳道交流平台。

運動局表示，感謝台中市工商發展投資策進會積極媒合台中太陽餅業者，包含如邑堂、太陽堂、陳允寶泉、元明及嘉味軒等五家傳統名店，熱情贊助1025份太陽餅禮盒，讓選手在盡情享受比賽之餘，對台中市在地名產留下深刻美味的印象。

首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁。圖／台中市運動局提供
首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁。圖／台中市運動局提供

跆拳道

延伸閱讀

台中市府會餐敘疫情 再增1科長和數位里長

台中市+839例 足跡遍及大學餐廳、夜市、影城、法院

全國僅見！中市教育文化4局長全確診 「疫」場氣氛詭異

台中市府會餐敘染疫持續擴大 再添局長、議員各1人確診

相關新聞

聽奧／代表團21人確診將分批返國 隊醫留置巴西協助

參加第24屆夏季達福林匹克運動會的我國代表團在今天結束所有賽程後，將在未來幾天陸續返台，不過目前代表團中仍有21名隊職員...

聽奧／克服疫情與長途旅程 我2金、7銀、8銅作收不容易

第24屆夏季達福林匹克運動會將在巴西時間15日落幕，而我國代表團在今天結束所有賽程後，以2金、7銀、8銅的成績作收，儘管...

聽奧／林家文女單、混雙一日雙銀 60歲何秋美單打保銅

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會，我國好手在我隊最終日賽程中，靠著林家文在女單摘銀後又與王俊偉在混雙摘...

影／幼兒對打超萌！福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今登場

首屆福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽今在台中市政府挑高川堂登場，參賽選手從幼兒園到成年人，共685位選手較勁，上午品勢、下午對...

桌球／WTT支線賽 莊智淵與台灣4女將單打進16強

在美國紐約州進行的世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽邁入第3天，台灣「桌球教父」莊智淵與4名女將陳思羽、鄭怡靜...

台南網球好手林家文巴西聽奧1金2銀 黃偉哲讚為國爭光

10多年來在台南仁德運動公園網球場訓練的網球好手林家文，在2022年巴西聽障奧運勇奪1金2銀，包辦網球女雙金牌、女單銀牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。