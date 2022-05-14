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聽奧／代表團21人確診將分批返國 隊醫留置巴西協助

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
聽奧代表團中仍有21名隊職員確診，其中包括14位選手，將等待PCR轉為陰性或取得CT值30以上報告後分批返台。（圖非當事人） 圖／體育署提供
聽奧代表團中仍有21名隊職員確診，其中包括14位選手，將等待PCR轉為陰性或取得CT值30以上報告後分批返台。（圖非當事人） 圖／體育署提供

參加第24屆夏季達福林匹克運動會的我國代表團在今天結束所有賽程後，將在未來幾天陸續返台，不過目前代表團中仍有21名隊職員確診，其中包括14位選手，將等待PCR轉為陰性或取得CT值30以上報告後分批返台，體育署全民運動組組長呂忠仁也表示，隨團醫師將留置巴西協助諮詢問診。

我國代表團在今天拿下2銀、1銅佳績後，本屆賽事累積拿下2金、7銀、8銅，儘管未能超越上屆的4金、5銀、8銅，但能在疫情與長途旅程中拿下如此佳績確實相當不容易，而接續我國代表團成員也將分批返台。

體育署全民運動組組長呂忠仁表示，這次聽奧代表團已經有17人返國，15人在返國途中，另外將有23人在15、16日返國，至於代表團目前仍有21人確診包括14選手、4教練、3團員，均屬無症狀或輕症，依「境外確診個案返國應注意事項」規定，若能順利取得PCR檢測陰性（或CT值≧30）報告，後續將分批於18日、20日、22日搭機返國。

呂忠仁指出，現行代表團住宿飯店將於大會結束後停止相關行政服務，目前已尋求改住機場鄰近飯店休養，而這次隨團醫師也將留置巴西協助諮詢問診，並隨時與外館密切聯繫，尋求必要協助，另外也指派具行政經驗或手語翻譯專業人員，留置巴西協處相關作業；至於這次聽奧因染疫及配合我國入境措施衍生之必要費用，將均由體育署委辦經費支應。

聽奧

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