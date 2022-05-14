桌球／WTT支線賽 莊智淵與台灣4女將單打進16強

在美國紐約州進行的世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽邁入第3天，台灣「桌球教父」莊智淵與4名女將陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹、李昱諄都傳捷報，單打挺進16強。

名列男子單打頭號種子的莊智淵美東時間13日對上斯洛維尼亞選手赫里巴（Peter Hribar），只用23分鐘直落四晉級，16強賽將遭遇美國選手夏隆．艾格提（Sharon Alguetti）。

闖進男單會內賽的17歲小將高承睿一日兩戰，都激戰超過50分鐘。他首輪對上法國選手德諾芮斯特（Leo De Nodrest），4比3驚險晉級。次輪遭遇來自比利時的13種子紐廷克（Cedric Nuytinck），兩人各拿3局後，高承睿以10比12輸掉決勝局，止步32強。

女子單打方面，台灣4名種子選手首輪輪空，從32強賽打起，全數順利晉級。

2號種子陳思羽4比1擊敗美國選手孫西子，3號種子鄭怡靜直落四輕取美國選手梅農（AmoolyaMenon），7號種子劉馨尹4比2擊敗盧森堡選手蕭茲（Vivien Scholz），10號種子李昱諄4比1擊敗印度選手帕特卡（Madhurika Patkar）。

鄭怡靜與李昱諄搭檔雙打，雖名列賽會頭號種子，16強賽輪空，但兩人遭遇蕭茲與義大利選手勞倫提（Jamila Laurenti）前決定棄賽，止步8強。

根據賽程，女單16強賽，陳思羽將對上美國華裔選手王艾美（Amy Wang），鄭怡靜對上日本14歲小將吉本はな（Hana Yoshimoto），劉馨尹對上9號種子波多黎各選手狄亞士（Melanie Diaz），李昱諄對上5號種子美國華裔選手張安。

莊智淵與陳思羽混合雙打4強賽將遭遇頭號種子印度組合德卡（Manav Vikash Thakkar）與卡麥斯（Archana Girish Kamath）。