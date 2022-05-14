勇奪國手選拔金牌！竹縣超強跆拳兄妹檔一同圓夢

2022亞洲盃跆拳道錦標賽國手選拔近日落幕，新竹縣顏浩瑋及顏怡君兄妹檔雙雙奪金牌，攜手獲得國手資格，同樣出身竹縣的范芸瑄及吳佳蓉奪銀牌、劉宇綸獲銅牌，竹縣共獲二金、二銀、一銅佳績。5人目前都就讀國立體育大學，一同堅持為夢想邁進。

新竹縣教育局指出，新竹縣竹東人顏浩瑋、顏怡君兄妹是泰雅族原住民，從大同國小開始接觸跆拳道，因為家境清寒，兄妹靠著獎金幫助母親維持家裡生計，母親長期工作辛勞、身體狀況不佳，始終支持兒女投身跆拳道。

兄妹倆堅持追夢回報母親的支持，一路從竹東國中到東泰高中，5年前在全國中等學校錦標賽中，就曾經雙雙獲得過金牌，也將成為跆拳道國手視為夢想，如今美夢成真。

顏浩瑋說，從國小開始學習跆拳道至今已大四，一路以來真的很辛苦，畢業前的這場選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底，沒想過會拿到金牌，甚至獲得國手資格，他自己也覺得不可思議，相當開心。

顏怡君也感謝家人及朋友鼓勵，讓她更有信心向前邁進，更替哥哥開心，「哥哥是我練習跆拳道的動力」，她被哥哥的努力感動，也成為她的目標，也趕緊向一路支持他們的媽媽報喜，努力這麼久，終於獲得國手資格，她也開心的說「我們是值得的」。

從國中到高中陪伴顏家兄妹成長訓練的竹東國中教練薛肇璿說，據他了解，新竹縣上次有選手獲得成人組國手資格，距今已約20年了，看著他們在跆拳道之路上起起伏伏，能獲得國手資格，他真的很感動，也感到十分驕傲。