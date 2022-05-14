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勇奪國手選拔金牌！竹縣超強跆拳兄妹檔一同圓夢

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
范芸瑄從竹東國中到湖口高中，現在大二，這次獲得銀牌，離國手只差一步，未來同樣值得期待。圖／國立體育大學提供
范芸瑄從竹東國中到湖口高中，現在大二，這次獲得銀牌，離國手只差一步，未來同樣值得期待。圖／國立體育大學提供

2022亞洲盃跆拳道錦標賽國手選拔近日落幕，新竹縣顏浩瑋及顏怡君兄妹檔雙雙奪金牌，攜手獲得國手資格，同樣出身竹縣的范芸瑄及吳佳蓉奪銀牌、劉宇綸獲銅牌，竹縣共獲二金、二銀、一銅佳績。5人目前都就讀國立體育大學，一同堅持為夢想邁進。

新竹縣教育局指出，新竹縣竹東人顏浩瑋、顏怡君兄妹是泰雅族原住民，從大同國小開始接觸跆拳道，因為家境清寒，兄妹靠著獎金幫助母親維持家裡生計，母親長期工作辛勞、身體狀況不佳，始終支持兒女投身跆拳道。

兄妹倆堅持追夢回報母親的支持，一路從竹東國中到東泰高中，5年前在全國中等學校錦標賽中，就曾經雙雙獲得過金牌，也將成為跆拳道國手視為夢想，如今美夢成真。

顏浩瑋說，從國小開始學習跆拳道至今已大四，一路以來真的很辛苦，畢業前的這場選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底，沒想過會拿到金牌，甚至獲得國手資格，他自己也覺得不可思議，相當開心。

顏怡君也感謝家人及朋友鼓勵，讓她更有信心向前邁進，更替哥哥開心，「哥哥是我練習跆拳道的動力」，她被哥哥的努力感動，也成為她的目標，也趕緊向一路支持他們的媽媽報喜，努力這麼久，終於獲得國手資格，她也開心的說「我們是值得的」。

從國中到高中陪伴顏家兄妹成長訓練的竹東國中教練薛肇璿說，據他了解，新竹縣上次有選手獲得成人組國手資格，距今已約20年了，看著他們在跆拳道之路上起起伏伏，能獲得國手資格，他真的很感動，也感到十分驕傲。

縣長楊文科說，新竹縣跆拳道選手表現亮眼，拿下國手選拔銀牌的范芸瑄、吳佳蓉也都是出身湖口高中的跆拳道好手，兩人分別就讀國體大大二、大一，未來指日可待，劉宇綸從竹東國中到東泰高中，目前就讀大一，獲得銅牌，可謂初生之犢不畏虎，預祝他們在國際賽事大展身手拿下佳績，為國爭光。

吳佳蓉是從湖口國中到湖口高中，曾經大學前也獲得國手資格，目前就讀大一，這次獲得銀牌，未來指日可待。圖／國立體育大學提供
吳佳蓉是從湖口國中到湖口高中，曾經大學前也獲得國手資格，目前就讀大一，這次獲得銀牌，未來指日可待。圖／國立體育大學提供
劉宇綸從竹東國中到東泰高中學習跆拳道，目前就讀大一，獲得銅牌，相當不容易。圖／國立體育大學提供
劉宇綸從竹東國中到東泰高中學習跆拳道，目前就讀大一，獲得銅牌，相當不容易。圖／國立體育大學提供
顏怡君（左）和哥哥顏浩瑋（右）互相激勵成長，成功一圓跆拳道國手夢。圖／國立體育大學提供
顏怡君（左）和哥哥顏浩瑋（右）互相激勵成長，成功一圓跆拳道國手夢。圖／國立體育大學提供

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