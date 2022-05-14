聽奧／林家文女單、混雙一日雙銀 60歲何秋美單打保銅

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會，我國好手在我隊最終日賽程中，靠著林家文在女單摘銀後又與王俊偉在混雙摘銀的一日雙銀表現，搭配上60歲老將何秋美的女單銅牌，進帳2銀、1銅，本屆賽事以2金、7銀、8銅的成績作收。

我國昨天在靠著林家文／何秋美這對相差34歲的老少配完成網球女雙二連霸後，今天兩人分頭進擊在女單金牌戰與銅牌戰登場，其中挑戰女單衛冕的林家文碰上強敵德國隊手，最終以2：6、2：6敗下陣來，儘管無緣連霸，但仍是為我國再進帳1面銀牌。

至於帶傷上陣的老將何秋美則是在銅牌戰以6：3、6：3擊敗以色列選手，連兩屆都摘下單打銅牌，對於本屆賽會可能是個人在聽奧的告別作，「阿美姊」也帶著一貫的笑容說：「前一天的女雙金牌，加上今天的女單銅牌，已經很滿足了，謝謝大家的支持。」

而林家文在單打摘銀後，接續又跟王俊偉搭擋在混雙金牌戰出擊，不過面對捷克組合，最終以4：6、2：6惜敗，但依舊為我國再進帳1面銀牌，也已經寫下我國聽障網球隊在混雙項目的最佳成績。

在田徑場上，日前已於女子100公尺跨欄與女子100公尺賽事分別拿下1金、1銅的許樂，昨天則是在女子200公尺準決賽登場，儘管最終以26秒37的成績無緣決賽，但首次參加聽奧就勇奪兩面獎牌的表現，未來表現備受期待。