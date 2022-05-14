聽奧／克服疫情與長途旅程 我2金、7銀、8銅作收不容易

第24屆夏季達福林匹克運動會將在巴西時間15日落幕，而我國代表團在今天結束所有賽程後，以2金、7銀、8銅的成績作收，儘管未能超越上屆的4金，但總獎牌數與上屆相同共計拿下17面，加上這次選手必須克服疫情以及到巴西南卡西亞斯的長途跋涉，能有如此亮眼成績實屬不易。

4年一度的聽障奧運會原定去年將在巴西南卡西斯雅舉行，不過受到疫情影響延至今年5月，而這次我國代表團共計有79名隊職員一同飛往巴西，其中有39名選手將在8個運動種類出賽，而在今天賽程全數落幕後，也確定以2金、7銀、8銅的成績作收。

儘管未能超越上屆的4金、5銀、8銅，不過這次代表團前往巴西參賽可說是面臨了最嚴苛的條件，不僅是南卡西亞斯是聽奧開辦24屆以來離我國最遠的舉辦城市，代表團必須橫跨半個地球、歷經超過30個小時的飛行時間後才能抵達，還要面對全球疫情不斷升溫，加上時差調整、飲食與氣候、環境等考驗，注定成為代表團成員最永生難忘的一屆賽事。

談到本屆賽會從選拔、組團到整個參賽過程，中華民國聽障者體育運動協會秘書長兼代表團總領隊趙玉平表示，教育部體育署對整個參賽計畫非常支持，也提升了選手及教練的整體待遇，「謝謝體育署的相挺，我們才有機會來巴西參加這屆比賽，雖然參賽很辛苦，但過程非常難忘。」

趙玉平接著表示，本屆賽會要特別感謝的，當屬我國駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中，早在我代表團出發前一個月，即指派同仁與代表團聯繫，更親自到南卡西亞斯勘查代表團下榻的飯店、比賽場地及生活環境。熟知巴西當地文化民情的馮光中，預料代表團隊此行可能困難重重，除親自到機場迎接代表團、協助轉機外，更指派辦事處同仁輪流駐守南卡西亞斯當地，解決了代表團在生活、醫療與交通等問題。