全大運防疫計畫挨轟 體育署發表4點聲明澄清

本周剛落幕的111年全國大專校院運動會，在近日卻傳出爆發選手賽事結束後出現確診潮，遭到質疑疫情嚴重當下仍執意續辦賽事，防疫計畫也不夠完善，而今天體育署也發文澄清，強調針對疫情持續滾修防疫計畫，並且是在經過綜合評估後決定改為閉門比賽降低風險。

體育署在今天發出新聞稿表示，今年全大運賽事期間請執委會依據中央流行疫情指揮中心審核同意之防疫計畫落實防疫措施；教育部也另加補助執委會購置防疫物資經費，希望提供全體參賽選手、隊職員及相關工作人員安全的競技環境。

體育署指出，這次全大運為顧及所有參賽人員之身體健康，使賽事順利進行，大會要求參加人員賽前需填列健康聲明書，人員如有發燒等疑似症狀，以及指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」所列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理及居家照護、自主防疫者，依規定一律不得參與活動(並依規定請假)，以維護所有參賽人員的健康安全。

而因應疫情升溫，大會也在賽前持續滾動修正防疫計畫，防疫措施不斷升級，除了賽事期間一律採閉門賽外，開幕典禮降載進場的各校運動員人數，所有人員在進入各場館前，均需測量體溫並以酒精清潔手部，另於賽場內應全程佩戴口罩（比賽進行時選手裁判得免戴，下場後應即戴上），並加強賽場清消作業。

對於在疫情升溫的情況下仍決定續辦賽事，體育署則強調，教育部與執委會考量「選手有訓練周期」、「各參賽學校均已預訂與規劃交通及膳宿」、「無法預測疫情發展」及「一再順延難以安排賽程」等因素，延賽恐導致影響大部分選手參賽權益，並依據執委會綜合各項因素評估仍按照原定期程辦理，但採取閉門賽，不開放一般民眾及體育課校外教學觀賽，以顧全多數選手權益。

而根據大會統計，截至11日閉幕活動止，大會接獲已報名選手請假人數及理由如下：確診71名、居家隔離101名、預防性請假96名、其他原因請假132名(包括：受傷、因隊友請假致無法比團體賽者、個人其他因素等。)

體育署最後也強調，全大運比賽結束後，選手如有確診情形，依防疫計畫伍、賽會舉辦前、舉辦間防疫規劃及應配合辦理事項：四、賽會或活動舉辦結束後：若參與人員出現發燒、呼吸道症狀或 COVID-19 相關症狀等，應主動向各縣市衛生主管機關通報，並採取適當的防護措施及引導就醫。是以，賽會後如有選手確診，依規定應主動向各縣市衛生主管機關通報，大會並無該類人員的人數統計資料。