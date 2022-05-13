桌球／痛批教育部執意要辦全大運 選手爆料超過百人確診

本土疫情持續延燒，111年全大運仍如期舉行並於11日落幕，根據統計全大運因確診告假的共有57人，其中桌球國手方思涵今天上午也在臉書自爆確診，她痛批教育部執意要辦全大運的結果就是犧牲選手健康。

這兩天全大運陸續傳出參賽選手確診新冠肺炎包括「台灣蝶王」王冠閎，曾入選成人國手的方思涵，今天上午也在臉書透露，打完這屆全大運後她出現咳嗽、發燒等症狀，昨天快篩呈陽性，到醫院PCR檢測後確診。

方思涵爆料，這次全大運確診者至少有100個以上，「相信場上不只我，認識的人確診人數比沒確診還多，光是我知道的確診者至少有100個以上，但是教育部還是執意要辦，很多優秀的選手都確診了。」

方思涵還坦言沒有地方可以申訴，相關單位都在踢皮球，「打到全大運他們推給教育部，說防疫做得很完善，朋友打去教育部也是說防疫措施做得很完善，但是如果很完善的話怎麼確診人數這麼多呢？又或是為什麼要選擇舉辦不延期呢？他們給的回覆是說如果延期的話，那會造成很多人的不滿…那難道拿選手的生命開玩笑嗎？」

方思涵認為，「比起全中運，大專盃沒有升學的問題，而全中運選擇了延期，那為什麼大專盃要選擇舉辦呢？我知道很多鄉民會說那你可以選擇不要打啊，但是對於很多甲組選手來說是在入學時就跟學校達成協議的；也有鄉民說要我們不要恐慌，但後續的後遺症是無法預測的。」

根據體育署統計，全大運因確診請假有57人，居家隔離請假70人，預防性請假85人，其他原因請假132人。