羽球／中華男團闖四強只差一步 楊博涵在臉書和球迷致歉

台灣羽球男團昨在湯優盃與日本激戰5點，雖先靠「黃金男雙」王齊麟、李洋和「羽球王子」王子維直落二連拿2點聽牌，「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯扛下第4點卻遭到日本新組合古賀輝與渡邊勇大逆轉，導致台灣無緣隊史首度4強，賽後楊博涵在臉書上向球迷致歉。

昨天台灣一哥周天成打頭陣上場，但以18比21、13比21不敵前球王日本好手桃田賢斗，不過隨後「黃金男雙」李洋／王齊麟以21比14、21比15拍落世界排名第4的日本組合保木卓朗／小林優吾，將戰局逼成1比1平手。

第3點王子維則以22比20、21比17力退世界排名14的常山幹太，助台灣取得2比1率先聽牌，不料第4點雙打盧敬堯／楊博涵，首局錯過2個局點機會，第2局也未能成功關門，最終以22比24、14比21輸給古賀輝／渡邊勇大。

在雙方打成平手下，台灣19歲小將廖倬甫上陣對決世界排名第20的西本拳太，由於他目前成人國際賽只打過去年湯姆斯盃，世界排名僅2323，經驗明顯不足讓他終場以13：21、11：21吞敗。台灣也因此遭日本3比2逆轉，無緣隊史首張4強門票。

未能替台灣爭取晉級機會，楊博涵也感到很自責，賽後他在臉書寫下，「抱歉～沒能拿下來，隊友們很給力也很猛，很想為中華隊拿下最後一分也為自己爭口氣，我沒能做到，收拾糟糕的心情，我還是要繼續加油，謝謝中華隊。」

最後他表示下週還有泰國公開賽要打，會繼續好好準備。下方也湧入球迷的加油聲，「不要說抱歉，你們這一場比賽打的很精采」、「大家都辛苦了，你們都是最棒的中華隊選手！」「不要灰心，已經很棒了。」