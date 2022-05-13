快訊

具俊曄悄悄離開台灣！深夜發文暫別新婚愛妻大S

北韓Omicron疫情爆發！單日1.8萬人疑確診、6人死亡

無人應答的SOS：日本「知床觀光船事故」人禍解謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽奧／網球女雙攜手何秋美摘金 林家文將挑戰個人3金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林家文（左3）、何秋美（右3）搭擋完成聽奧網球女雙二連霸。圖／體育署提供
林家文（左3）、何秋美（右3）搭擋完成聽奧網球女雙二連霸。圖／體育署提供

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會，我國代表團今天在網球女雙賽事由林家文／何秋美搭擋出擊，在金牌戰擊敗強敵德國組合完成二連霸，為代表團奪下本屆第二金，而巴西時間13日我國還將有網球女單金牌戰林家文、混雙金牌戰林家文／王俊偉以及田徑女子200公尺許樂將登場，力拚超越上屆的4金紀錄。

即將在巴西時間15日閉幕的夏季達福林匹克運動會，賽程已進入最後倒數階段，而我國在昨天之前已經奪下1金、5銀、7銅的佳績，其中金牌是由許樂在田徑女子100公尺跨欄所拿下，想要追平上屆的4金、5銀、8銅成績，最後兩天的賽程我國選手仍必須加緊腳步。

而被視為重點奪金項目的網球，我國也由上屆摘下雙金的林家文領銜出擊，她今天先是在女雙賽事攜手老搭檔何秋美挑戰衛冕，面對強敵德國最終以6：4、6：1擊敗對手，完成女雙賽事的二連霸，也為我國代表團進帳第二面金牌。

除了女雙賽事外，林家文將在巴西時間13日登場挑戰女單2連霸，以及與王俊偉搭擋征戰混雙金牌戰，將一日挑戰雙金以及史無前例的個人單屆3金紀錄，如果能順利取勝，也將幫助我國代表團追平上屆的4金紀錄。

此外，與林家文在女雙摘金後，老將何秋美也將在女單銅牌戰登場，面對以色列對手，而田徑賽事中許樂也將繼女子100公尺摘銅、女子100公尺跨欄摘金後再度於女子200公尺賽事登場，也有望挑戰個人本屆第3面獎牌。

林家文（左）、何秋美（右）搭擋完成聽奧網球女雙二連霸。圖／體育署提供
林家文（左）、何秋美（右）搭擋完成聽奧網球女雙二連霸。圖／體育署提供

田徑

延伸閱讀

聽奧／羽、桌球隊單日進帳1銀、2銅 網球3組人馬將爭金

聽奧／確診者達兩位數 專家建議專機接回

聽奧／破大會紀錄摘金！許樂飆出本屆賽會代表團首金

聽奧／射擊隊成獎牌庫 高雅茹獨拿兩牌

相關新聞

聽奧／網球女雙攜手何秋美摘金 林家文將挑戰個人3金

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會，我國代表團今天在網球女雙賽事由林家文／何秋美搭擋出擊，在金牌戰擊敗強...

湯優盃／中華羽球隊 男女皆止步8強

中華羽球隊昨天挑戰湯優盃4強，戴資穎領軍的女子隊在優霸盃直落3敗給「世界球后」山口茜坐鎮的日本隊，男羽則是錯過聽牌優勢，...

世中運台歷屆最大團 208人征諾曼第

兩年一度的世界中學生運動會，將於14日到22日在法國諾曼第登場，中華代表團組成歷屆最大團出發，但原本221名隊職員中，昨...

拳擊／東奧後國際賽首戰 黃筱雯世錦賽32強止步

台灣拳擊女將黃筱雯自東京奧運後，迎來國際賽首戰，今天在女子拳擊世錦賽54公斤級上陣，爆冷以1比4不敵羅馬尼亞選手佩里約克...

東運會開幕 越南：區域團結戰勝疫情盼繼續繁榮

第31屆東南亞運動會今天晚間在越南首都河內市舉行開幕典禮，越南高階官員致詞時表示，越南與東南亞各國已經擊退COVID-1...

羽球／湯姆斯盃台灣止步8強 麟洋配泰國公開賽不預設目標

台灣羽球男團今天在湯姆斯盃8強出戰日本，最終以2比3不敵日本，無緣4強。拿下其中1點的「麟洋配」王齊麟與李洋都稱泰國是他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。