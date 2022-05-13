聽奧／網球女雙攜手何秋美摘金 林家文將挑戰個人3金

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會，我國代表團今天在網球女雙賽事由林家文／何秋美搭擋出擊，在金牌戰擊敗強敵德國組合完成二連霸，為代表團奪下本屆第二金，而巴西時間13日我國還將有網球女單金牌戰林家文、混雙金牌戰林家文／王俊偉以及田徑女子200公尺許樂將登場，力拚超越上屆的4金紀錄。

即將在巴西時間15日閉幕的夏季達福林匹克運動會，賽程已進入最後倒數階段，而我國在昨天之前已經奪下1金、5銀、7銅的佳績，其中金牌是由許樂在田徑女子100公尺跨欄所拿下，想要追平上屆的4金、5銀、8銅成績，最後兩天的賽程我國選手仍必須加緊腳步。

而被視為重點奪金項目的網球，我國也由上屆摘下雙金的林家文領銜出擊，她今天先是在女雙賽事攜手老搭檔何秋美挑戰衛冕，面對強敵德國最終以6：4、6：1擊敗對手，完成女雙賽事的二連霸，也為我國代表團進帳第二面金牌。

除了女雙賽事外，林家文將在巴西時間13日登場挑戰女單2連霸，以及與王俊偉搭擋征戰混雙金牌戰，將一日挑戰雙金以及史無前例的個人單屆3金紀錄，如果能順利取勝，也將幫助我國代表團追平上屆的4金紀錄。