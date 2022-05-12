羽球／湯姆斯盃台灣止步8強 麟洋配泰國公開賽不預設目標

台灣羽球男團今天在湯姆斯盃8強出戰日本，最終以2比3不敵日本，無緣4強。拿下其中1點的「麟洋配」王齊麟與李洋都稱泰國是他們的福地，對下週的泰國公開賽不預設目標，盡力而為。拿下另1點的王子維則是很開心有逆轉成功，他賽前告訴自己好好做好本分，把這場球打好。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團與日本隊今天在8強賽碰頭，角逐4強入場券。

台灣男單一哥周天成打頭陣對上前球王桃田賢斗，但遭桃田以直落二擊敗。周天成賽後受訪表示，桃田在控球方面的確很出色，今天他沒有發揮自己該有的水準，覺得自己還可以更好，沒有把握該有的氣勢，是要加強的地方。

東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋接著上場，以直落二擊敗2021年世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，第三點的男單王子維更是勢如破竹扳倒常山幹太。

王齊麟表示，他們參加湯姆斯盃一開始狀態不太好，但後面這幾場做了比較多的中場控制，對球的感覺更好，越打越順；李洋也表示今天的球感越來越好，兩人在進攻和防守默契上漸入佳境。

由於兩人去年參加泰國公開賽屢創紀錄，表現水漲船高，更在之後的奧運拿下金牌，兩人都稱泰國是福地，希望這次回到福地表現更好，對於下週的泰國公開賽，兩人則表示比賽就一場一場打，盡力而為，不預設太多目標，目標是把世錦賽打好。

王子維則是在第一局下半逆轉常山幹太，他說一開始跑得不太順，但內心告訴自己不能讓對手控制全場，因此進攻讓對手把速度拉快，盡力爭取贏下比賽，他很開心有逆轉成功，賽前告訴自己好好做好本分，把這場球打好。

不過第四點的盧敬堯和楊博涵則敗給了全新組合的古賀輝與渡邊勇大，楊博涵表示兩人在關鍵時刻沒有掌握好節奏，導致後面凌亂；盧敬堯表示雖然兩人第一局保持進攻達到不錯效果，但關鍵時沒有謹慎把握，第二局被對方進攻，防守節奏沒掌握好。

頂著壓力上場的第五點男單小將廖倬甫對上日本西本拳太，可惜遭西本以直落二淘汰。廖倬甫賽後表示他一開始有點緊張，但上場後就放開來打，享受舞台，可惜最後結果沒有理想，但至少有把自己想要的東西發揮出來，今天雖然輸了但會更有動力增加自己的實力。