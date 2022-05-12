湯優盃／聽牌遭日逆轉 中華隊錯失4強

中華羽球隊在湯優盃展開「抗日大戰」，女團稍早雖敗給日本、止步8強，男團在湯姆斯盃靠東京奧運國手「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維奪勝先取得「聽牌」優勢，可惜第4點「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵沒把握首局局末點機會，19歲小將廖倬甫壓軸登場也沒突破，錯失隊史第一次的湯姆斯盃4強。

湯優盃是男子團體賽湯姆斯盃和女子團體賽優霸盃合稱，採5點3勝制，我國世界排名第4的「一哥」周天成，和曾任「世界球王」、目前排名第2的桃田賢斗在第一點對決，首局小天一度取得11：8優勢，但被桃田賢斗一波8：2攻勢反超；第二局桃田賢斗更是全場不曾落後，最終花費51分鐘以21：18、21：13先下一城。

世界排名第3的「麟洋配」第二點雙打碰世界排名第4的保木卓朗／小林優吾，「麟洋配」首局頂過拉鋸壓力，13：13下連拿4分拉開領先，以21：14先下一城；第二局「麟洋配」也是3：4落後下以一波連拿5分攻勢扭轉戰局，最終就以21：15打下今天中華隊首場勝利，且今年湯姆斯盃4場比賽都是直落2奪勝。

第3點單打由世界排名15的「羽球王子」王子維碰世界排名14的常山幹太，王子維第一局在18：20下瓦解對手兩個局末點，且連趕4局上演大逆轉，第二局也搶下，吶喊迎接22：20、21：17勝利。

第4點雙打由世界排名24的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵碰新組成的古賀輝／渡邊勇大，「楊肉盧」19：20雖瓦解對手「局末點」，但自己兩次拿下首局的機會也沒把握，讓對手24：22搶下首局，第二局再以21：14拿下，點數扳平成2：2。

決勝第5點，中華隊由19歲小將廖倬甫出戰世界排名20的西本拳太，排名千名外的廖倬甫首局一度咬住比分，仍以13：21讓出首局；第二局西本拳太在4：4下連拿4分，領先再繼續擴大，最終就以21：11收下勝利，在隊友擁抱中迎接逆轉勝。