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國際體育事務人才培訓營16日起跑 報名數大幅超越去年

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國際體育事務人才培訓營將在16日起正式展開培訓。圖／中華奧會提供
國際體育事務人才培訓營將在16日起正式展開培訓。圖／中華奧會提供

「國際體育事務人才培訓營」將在16日起正式展開培訓，今年報名人數共有379位，大幅超越去年210位，預計新、複訓分別招收90名及80名。雖然近期國內新冠肺炎升溫，中華奧會仍兼顧防疫與活動運作，採用時下流行的混成教學，針對新、複訓學員給予不同的課程內容，透過線上課程平台與實體專題研討，打造最佳國際事務教學環境，讓學員可以更加彈性調配自己時間來進修，並迎接未來的賽會實習，協助國內體育團體推動各項國際事務。

今年報名狀況相當踴躍，有許多優秀運動員前來參與，如2020東京奧運游泳選手黃渼茜、2018雅加達巨港亞運跆拳道選手楊宗燁與射擊選手莊翰霖、2017弗羅玆瓦夫世運定向越野選手劉承勛、2014仁川亞運游泳選手黃玟綺等。顯見國內運動員逐漸以自身體育專業結合國際事務職能，發展多元的斜槓職涯，以開拓未來的人生道路，無論投入國際事務、運動產業或教練裁判等領域，都將有良好助益。

在新訓學員期間，安排國際體育事務經驗豐富的導師，結合國際體壇時事與「奧林匹克 2020+5 改革議題」，引導學員於線上進行專題研討，並於6月11、12日安排政大公企中心作最終的專題演練與團體發表，其中分組導師皆是一時之選，均由歷屆結訓學員擔任；而外籍講師部分，今年著重在與不同的國際運動組織連結，交流橫跨歐亞非三洲。

人才培訓營已經來到第12個年頭，在過去10年間，中華奧會所培育出的學員相當優秀，協助各單項運動協會在推動國際事務方面不遺餘力，如貴賓接待、選手檢錄、賽會播報、隨行翻譯及賽務籌辦等。在工作態度和專業能力方面，以協會的回饋來看，深受好評與讚許。此外，由於教育部體育署對活動的用心支持，以及本計畫專家顧問團的專業諮詢，才讓人才培訓營變得更好更優質，以實現臺灣在國際體壇上的價值。

另外，今年適逢中華奧會成立百周年，將舉辦一系列慶祝百周年活動，如專題論壇、文物展覽、邀請外賓，以及共同冠名盃賽等，讓更多人參與奧林匹克活動，多面向了解奧林匹克的精神與真諦，期盼各位加入國際體育事務的大家庭，加入中華隊的行列，為今年征戰伯明罕世運會的國手們應援加油，持續讓臺灣在世界舞台發光發熱。

亞運 2020東京奧運 中華隊

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