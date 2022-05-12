足球／俄入侵後首場賽事 烏克蘭隊友誼賽擊敗門興

烏克蘭足球國家隊今天踢了自俄羅斯入侵以來的第一場比賽，在一場為戰爭受害者募款的友誼賽中，烏克蘭以2比1擊敗德甲門興格拉德巴赫。

法新社報導，門興格拉德巴赫（BorussiaMoenchengladbach）的主場內數千名觀眾揮舞著烏克蘭國旗，和球員們一起向烏克蘭傳達支持；烏克蘭2月24日遭到俄羅斯入侵。

為球賽轉播擔任球評的前烏克蘭國腳伏羅寧（Andriy Voronin）說：「這場比賽對我們球隊和我們的國家都非常重要。我們覺得不孤單，全世界都在背後支持我們。」

烏克蘭將於6月1日在格拉斯哥（Glasgow）的世界盃資格賽附加賽事的4強戰對上蘇格蘭，比賽勝方4天後在卡地夫（Cardiff）出戰威爾斯，決定誰能踢進2022卡達世界盃會內賽。

烏克蘭教練皮楚柯夫（Oleksandr Petrakov）上週從烏超聯賽徵召23名球員，在盧布里雅納（Ljubljana）附近的斯洛維尼亞（Slovenia）足總訓練中心備戰。