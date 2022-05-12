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湯優盃／麟洋配勝利保證！中華隊扳平日本

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和李洋。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和李洋。圖／Badminton Photo提供（資料照）

中華羽球隊在湯優盃展開「抗日大戰」，女團和男團8強賽都強碰日本，早上先登場的女子隊3點都和日本打滿3局，但以直落3無緣優霸盃4強，下午湯姆斯盃男團第一點「一哥」周天成雖不敵日本名將桃田賢斗，但東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋直落2拍下勝利，除為中華隊「開胡」，也將5點3勝的賽制扳平成1：1。

湯優盃是男子團體賽湯姆斯盃和女子團體賽優霸盃合稱，中華隊優霸盃再度8強止步，下午換湯姆斯盃分組3戰都奪勝的中華男羽登場。

世界排名第4的周天成，和曾任「世界球王」、目前排名第2的桃田賢斗在第一點對決，首局小天一度取得11：8優勢，但被桃田賢斗一波8：2攻勢反超；第二局桃田賢斗更是全場不曾落後，最終花費51分鐘以21：18、21：13先下一城。

世界排名第3的「麟洋配」第二點雙打碰世界排名第4的保木卓朗／小林優吾，「麟洋配」首局頂過拉鋸壓力，13：13下連拿4分拉開領先，以21：14先下一城；第二局「麟洋配」也是3：4落後下以一波連拿5分攻勢扭轉戰局，最終就以21：15打下今天中華隊首場勝利，且今年湯姆斯盃4場比賽都是直落2奪勝。

湯姆斯盃採5點3勝，兩隊前2點打平，第3點單打由世界排名15的「羽球王子」王子維碰世界排名14的常山幹太，第4點雙打由世界排名24的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵碰新組成的古賀輝／渡邊勇大，若打到第5點將由19歲小將廖倬甫出戰世界排名20的西本拳太。

麟洋配 桃田賢斗 中華隊

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