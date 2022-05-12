湯優盃／打到一半球拍不見了！ 李洋神反應登BWF社群
湯優盃分組賽昨告一段落，其中男團賽事我國「麟洋配」王齊麟／李洋直落二擊敗印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），報了東京奧運的一箭之仇，而比賽過程中李洋一度「弄丟」球拍，他的神反應也登上BWF官方IG。
確定提前晉級的中華隊與印度隊昨力拚分組第一，麟洋配在第2點出戰東京奧運分組賽時落敗的對手，以21：11、21：19輕鬆獲勝，甜蜜復仇成功。
不過首局麟洋配局末點時曾發生一段小插曲，王齊麟發球、李洋一連回擊3球後，似乎因為沒握緊球拍，球拍就這樣直接被甩到後頭，接著對手又將球打向李洋，他下意識地欲以右手回球，結果當然沒有成功回擊，也讓對手奪下分數。
最終麟洋配還是連下2局帶走比賽勝利，事後李洋也開玩笑地表示：「球不落地絕不放棄，但球拍落地我還沒想到辦法。」
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