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世中運／病毒攻破綠色神盾 松山球員染疫無緣法國

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
松山教頭黃萬隆。記者季相儒／攝影
松山教頭黃萬隆。記者季相儒／攝影

2022年世界中學生運動會14日在法國諾曼第登場，中華代表團今天下午授旗典禮後，晚上就搭機出發，但原本221名成員中共有13位隊職員無法參賽，其中包括代表3對3男籃的「綠色神盾」松山高中一行5人，實際共208人出發。

世界中學生運動會籃球選拔3月結束，分別由松山和完成女甲3連霸的淡水商工取得3對3代表權。松山教頭黃萬隆表示，為備戰世中運，從3月開始就嚴格防疫，代表隊成員每天就是球場和宿舍間移動，吃飯都改外帶，放假也請球員父母接送，但病毒「防不勝防」，超過10周的防疫努力功虧一簣，上周末有兩名球員快篩陽性，PCR後確診，錯過到法國參賽機會。

黃萬隆提到，兩名確診球員都是輕症，自己這周快篩後也沒能倖免，「是有點遺憾，錯過和世界球員競爭機會，很可惜、無奈，但也叫球員調適心情，當個學習歷程，很多事情不是小心就好，還要些運氣，不是想要，就能得到。」

松山原本就計劃暑假帶7到8名球員到美國移地訓練，世中運原本是另個與世界選手交流機會，因疫情被迫取消，黃萬隆表示不影響美國行，但也會更加小心，「球員的心態吧，失去了要更珍惜，希望還有下階段像是U18的國際賽機會。」

淡商此行由教練藍浩語率MVP李恩芯、隊長韓汛、中鋒蕭豫玟和楊幸恩參賽，藍浩語強調安全優先，訓練期間球員和自己就每天快篩且「一人一室」，到法國也會更加小心，汲取特別的參賽經驗。

高中體總表示，不出發的13位成員包括10位選手、2位教練和1位技術委員，208名成員今天將搭乘長榮直飛到巴黎，再搭乘大會巴士前往諾曼第。

蕭豫玟 松山高中 韓汛

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