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湯優盃／3點都把日本逼滿3局！中華女羽8強止步

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

以分組第2闖優霸盃8強的中華女羽，今天雖前3點打完就敗給強敵日本隊，但從戴資穎、女雙許雅晴／林琬清到「交大學霸」許玟琪，3點都和日本對手打滿3局，讓對手嚇出一身汗。

優霸盃賽制採5點3勝，中華隊排名全部落後日本，且只有第1點小戴排名第2，和現任球后山口茜排名接近，另外4點都有差距，第2點女雙許雅晴／林琬清沒有世界排名，對手則是世界排名第3的廣田彩花／福島由紀，第3點由世界排名58的「交大學霸」許玟琪碰前世錦賽冠軍、世界排名第6的奧原希望

第4點雙打，中華隊張淨惠／李芷蓁也沒排名，對手是世界第5的組合永原和可那／松本麻佑，壓軸第5點單打排名87的宋碩芸對手是世界排名13的高橋沙也加。

小戴首局就和山口茜打滿3局，決勝局小戴還瓦解對手2個賽末點，最終以11：21、21：19、19：21惜敗；新成軍的女雙組合許雅晴／林琬清，首局更以21：19拍下世錦賽銀牌對手，可惜後兩局沒能突破，以7：21、14：21遭逆轉。

許玟琪挑戰世界排名曾登首位的奧原希望，首局也以犀利進攻以21：15拿下，但後兩局各只能13分和9分，沒能為中華隊開胡，球隊再度止於8強。

湯優盃是女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱，中華女羽不敵日本止步8強，分組取得全勝的中華男羽隊8強接續也要和日本對決，下午3點兩軍將爭湯姆斯盃4強門票。

中華隊 世錦賽 奧原希望

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