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聽奧／羽、桌球隊單日進帳1銀、2銅 網球3組人馬將爭金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羽球隊本屆賽事斬獲1銀、2銅表現亮眼。圖／體育署提供
羽球隊本屆賽事斬獲1銀、2銅表現亮眼。圖／體育署提供

第24屆夏季達福林匹克運動會進入大會賽程尾聲，我國羽球隊及桌球隊在賽程最後一天持續拚戰，包括在羽球女雙由沈彥汝／范榮玉搭擋拿下銀牌，范榮玉／陳忠羿的混雙則是抱回銅牌，至於桌球則由王顗翔在男單拿下銅牌，我代表團目前已累積拿下1金、5銀、7銅。

我國昨天在田徑項目一舉斬獲3面獎牌，其中包括由許樂在女子100公尺跨欄抱回本屆賽事首面金牌後，今天則輪到球類運動大展身手，尤其是多次參加聽奧的范榮玉，與球后沈彥汝搭擋的女雙一路挺進到金牌戰後，遭遇馬來西亞強敵，最終以17：21、21：17、15：21惜敗，但仍是為我國拿下第5面銀牌。

至於在混雙賽場上，范榮玉則是與陳忠羿搭檔在4強賽不敵印度後，銅牌戰則是上演台灣內戰，與女雙搭擋沈彥汝和鄭成鼎分庭抗禮，最終由范榮玉／陳忠羿直落二抱回銅牌，羽球隊最終奪得1銀、2銅的佳績結束本屆賽事，表現相當亮眼。

在桌球場上，我國男子桌球隊4名男單選手全數闖進16強，其中王顗翔一路殺進4強賽後不敵斯洛伐克選手，但仍是進帳一面銅牌。

  而同樣背負奪金期待的網球隊，我國女單林家文順利晉級金牌戰，衛冕金牌剩最終一戰，老將何秋美雖無緣與林家文會師決賽，但仍有力拚銅牌的機會；兩名女將搭檔的女子雙打在循環決賽一路挺進，下一場面對實力同樣強勁的德國組合，也將是本屆賽會尋求衛冕金牌的最強對手。

本屆改由林家文與王俊偉搭檔的混合雙打，則是突破我國網球代表隊在這個項目的最佳成績，一路連勝挺進金牌戰，巴西時間13日將由我國女雙率先挑戰衛冕。

桌球 羽球 田徑

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