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湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

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湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

現今女單世界排名前2的山口茜和戴資穎，今天優霸盃8強賽第1點強碰，保有球后「在位」周數最久的小戴和現任球后山口茜大戰3局，山口茜決勝局在3顆幸運球加持下以21：11、19：21、21：19力退小戴，搶下對戰3連勝，也為日本隊先下一城。

小戴和山口茜過去已交手18次，小戴握有10勝8敗些微優勢，但最近兩次碰頭，包括去年底的世錦賽金牌戰，都是由山口茜打下勝利。今天第19次碰頭，山口茜展現堅強防守，第一局2：0領先後就一路領先，小戴雖五度追到1分差，但9：10後被山口茜打出5：0拉開領先，只花14分鐘就以21：11先下一城。

第二局換小戴開出3：0的開局，加上山口茜撲網和判斷失誤，小戴領先擴大到6：1，雖被山口茜一路進逼仍以11：9進入技術暫停；恢復比賽後小戴再打出6：1強攻，但17：10領先再遭山口茜追近，所幸小戴18：17領先時山口茜先奉送發球失誤，讓小戴驚險中仍以21：19扳平局數。

決勝局比分拉鋸，小戴先下兩分，山口茜在兩次幸運球加持下反超，小戴再追平，換場時由山口茜取得11：8領先；恢復比賽後小戴連趕3分追平，但山口茜再度出現滾過網的幸運球，率先取得20：17「賽末點」。小戴雖瓦解兩個危機，但追平機會發生失誤，以19：21惜敗。

優霸盃賽制採5點3勝，中華隊排名全部落後日本，第2點女雙許雅晴／林琬清沒有世界排名，對手則是世界排名第3的廣田彩花／福島由紀，第3點由世界排名58的「交大學霸」許玟琪碰前世錦賽冠軍、世界排名第6的奧原希望。

第4點雙打，中華隊張淨惠／李芷蓁也沒排名，對手是世界第5的組合永原和可那／松本麻佑，壓軸第5點單打排名87的宋碩芸和世界排名13的高橋沙也加也有落差。

湯優盃是女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱，中華女羽在小戴領銜下以分組第2闖進8強，單淘汰賽抽到實力強勁的日本隊，台灣時間今天早上10點展開對決；分組取得全勝的中華男羽隊8強也抽到日本，今天下午3點將爭湯姆斯盃4強門票。

山口茜 世錦賽 中華隊

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