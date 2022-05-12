快訊

獨／確診師居隔10天快篩陽被要求返校 求助教部也沒轍

湯優盃／前後球后對決！戴資穎強碰山口茜

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton photo提供（資料照）

闖進優霸盃最後8強的中華女羽，今天早上10點將碰日本隊，第一點女單上演前後任球后對決戲碼，由目前世界第一山口茜強碰球后在位周數最長的戴資穎，上演兩人生涯第19度對決。

湯優盃是女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱，中華女羽在小戴領銜下以分組第2闖進8強，但單淘汰賽抽到實力強勁的日本隊，想突破「8強魔咒」有很高難度。

5點3勝的賽制下，中華隊排名全部落後日本，且只有第一點單打排名在伯仲之間，第2點女雙許雅晴／林琬清是新組合，沒有世界排名，對手則是世界排名第3的廣田彩花／福島由紀，第3點由世界排名58的「交大學霸」許玟琪碰前世錦賽冠軍、世界排名第6的奧原希望，排名也有落差。

第4點雙打，中華隊張淨惠／李芷蓁也沒排名，對手則是世界第5的組合永原和可那／松本麻佑，第5點單打排名87的宋碩芸和世界排名13的高橋沙也加也有落差。

除了小戴和山口茜過去已交手18次，另外4點都是首度碰頭；小戴碰山口茜握有10勝8敗些微優勢，不過最近兩次碰頭，包括去年底的世錦賽金牌戰，都是由山口茜打下勝利。

以分組第一闖進湯姆斯盃8強的中華男羽，8強賽同樣碰日本，台灣時間今天下午3點將搶4強門票。

兩場台日對決MOD愛爾達都有直播。

山口茜 世錦賽 中華隊

延伸閱讀

湯優盃／戴資穎休兵 台灣女團優霸盃不敵中國

湯優盃／戴資穎對陸休兵 東奧金牌戰對決破局

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

湯優盃／依瑟儂展現地主之誼 請好友戴資穎享泰國美食

相關新聞

全大運田徑／黑馬林祐賢 衝出3金

111年全大運昨天落幕，地主國體大在田徑場大有斬獲，短跑「黑馬」林祐賢繼100公尺技驚四座後，200公尺再以21秒整留下...

聽奧／跨破大會紀錄 許樂摘台首金

第24屆夏季達福林匹克運動會我國代表團首金出爐，女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂，昨跑出13秒91的佳績改寫大會紀錄...

湯優盃／前後球后對決！戴資穎強碰山口茜

闖進優霸盃最後8強的中華女羽，今天早上10點將碰日本隊，第一點女單上演前後任球后對決戲碼，由目前世界第一山口茜強碰球后在...

聽奧／締造佳績及確診交加 我代表團全力穩住

參加巴西南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）的中華代表團傳出雙位數團員確診，目前代表團決定由兩位精通手語的...

湯優盃／周天成、麟洋配領軍 中華退印度登分組龍頭

雖沒能維持前兩戰5點「橫掃」成績，中華男子羽球隊今天在世界排名第4的「一哥」周天成及東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李...

全大運田徑／暫緩改造計畫 張博雅摘100、200米雙金

熟悉的跑道上，突然多了不熟悉的欄架，讓張博雅都快忘了跑步感覺，今年全大運賽前2個月，她重返短跑賽道，在找回感覺後，成功拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。