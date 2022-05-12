湯優盃／前後球后對決！戴資穎強碰山口茜

闖進優霸盃最後8強的中華女羽，今天早上10點將碰日本隊，第一點女單上演前後任球后對決戲碼，由目前世界第一山口茜強碰球后在位周數最長的戴資穎，上演兩人生涯第19度對決。

湯優盃是女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱，中華女羽在小戴領銜下以分組第2闖進8強，但單淘汰賽抽到實力強勁的日本隊，想突破「8強魔咒」有很高難度。

5點3勝的賽制下，中華隊排名全部落後日本，且只有第一點單打排名在伯仲之間，第2點女雙許雅晴／林琬清是新組合，沒有世界排名，對手則是世界排名第3的廣田彩花／福島由紀，第3點由世界排名58的「交大學霸」許玟琪碰前世錦賽冠軍、世界排名第6的奧原希望，排名也有落差。

第4點雙打，中華隊張淨惠／李芷蓁也沒排名，對手則是世界第5的組合永原和可那／松本麻佑，第5點單打排名87的宋碩芸和世界排名13的高橋沙也加也有落差。

除了小戴和山口茜過去已交手18次，另外4點都是首度碰頭；小戴碰山口茜握有10勝8敗些微優勢，不過最近兩次碰頭，包括去年底的世錦賽金牌戰，都是由山口茜打下勝利。

以分組第一闖進湯姆斯盃8強的中華男羽，8強賽同樣碰日本，台灣時間今天下午3點將搶4強門票。

兩場台日對決MOD愛爾達都有直播。