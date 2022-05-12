賽事心得／CT226超級鐵人賽 屬於我的鐵人故事❤️

從沒有想過我會是鐵人 還是超級鐵人

我在 2022 Challenge Taiwan 10週年實現我的夢想！這是我的第二場三鐵賽事-也是我的初226去年挑戰初鐵113後，覺得意猶未盡，於是在自不量力下報名挑戰了屬於自己的超鐵226。從只會跑步到學會騎車游泳，這段時間付出許多時間和心力訓練，我不曉得我能不能完成，但我享受準備的過程，因為我看到堅持的自己、勇敢的自己。

2022 Always Better Together

2022鐵人回家

2018那一年開始喜歡跑步，跑遍台灣各大城市馬拉松，也跑了日本京都馬和德國柏林馬，從原本只想收集六大馬的我，居然在2019年學會騎公路車，開啟了更有趣的挑戰，一日北高、雙塔，東進、西進、北進武嶺，受了疫情影響不能出國換來了永生難忘的單車環島1220公里之旅，也因為不斷地突破自己，在2020年決定挑戰自己最大的恐懼-游泳，為了讓自己更有水感，每天清晨5:30準時到泳池報到泡水，從原本25公尺都無法一口氣游完的我，挑戰了泳渡日月潭，到今天可以完成3.8公里。2021年完成初鐵113，2022年挑戰初226。

2021初鐵113

也因為不斷嘗試各種運動，認識了許多運動圈鐵人界的好友，也在這樣的機緣下，結交了一位瘋狂的摯友，我們彼此有不同的目標，卻在同一條路上鼓勵對方一起努力前進，然後互相推坑挑戰自己的極限。

鐵人界的好朋友們

勇氣就是從失敗到失敗 依然不改熱情

還沒成為鐵人之前，常常看身邊的朋友一場接一場的報名三鐵賽事，我總是在場邊擔任搖旗吶喊的啦啦隊，鐵人的世界對我而言有如咫尺天涯，一直到2020年和2021年受摯友的邀約成為Formosa Xtreme Triathlon極限鐵人三項賽的專屬補給員，全程參與這場全世界最難的賽事，深深被每一位奮力勇戰的選手們感動，尤其是我的摯友更是從失敗中再挑戰自己，從他身上我看到了勇敢，勇敢是帶著害怕前進，不會因為失敗而被擊倒，而因不斷挑戰而自豪。也因為這麼強大正面的力量，撼動了我想踏入三鐵的世界。

2021年Formosa Xtreme Triathlon

你不踏上旅程 永遠不知道前方等著的會是什麼

人生的路很長，時間卻很短，當無法改變世界，我們能做的就是讓自己更好，受到疫情的影響，相信每個人的生活都有了改變，打亂了原有的步調，就連我也不例外，去年才剛完成初鐵時，計劃著用一年的時間把游泳學好，無奈三級警戒，戶外運動、健身房、泳池全都關閉和受限，停擺了好幾個月後，身體又因為打了疫苗產生嚴重的副作用，看遍中西醫，休養了大半年才恢復，轉眼間只剩半年的時間可以訓練。此時剛好碰到鐵人群邀約參加鐵人100天活動（每天運動-游泳1.5K 單車40K 跑步10K 擇一），於是決定透過鐵人100天活動開始慢慢恢復打有氧底，直到賽前3個月正式進入比賽訓練課表。

我的課表

週一 游泳🏊‍♀️

週二 功率🚴‍♀️

週三 跑步🏃‍♀️

週四 功率🚴‍♀️

週五 游泳🏊‍♀️

週六 外騎🚴‍♀️

周日 LSD🏃‍♀️

準備的時間不多，謝謝我的教練柏青哥紮實的課表，按部就班的累積，每週課表檢討、關心我的身體狀態，給予我很多新手的建議，當然信心的建立也不可少。讓我完賽後還活跳跳，沒有任何痠痛和唉唉叫，只有超餓，一直狂吃。

日常訓練

行動是戰勝害怕心理的最好方式 越害怕的事就越要超越它

困難不會是成功的障礙 自己才是最大的絆腳石

由於大部份游泳的訓練都在泳池，鮮少開放水域經驗的我，極度的焦慮和恐懼，只好抱佛腳在賽前兩天試游了三次，卻游的亂七八糟，也快把體力消耗完畢，因為太緊張還嗆到水，被撈上岸，心裡的恐懼更是排山倒海而來，甚至在前一晚有閃過我不想比的念頭，摯友終於忍不住語重心長地告訴我，比賽是要享受過程，開心參與，如果是在不好的情緒下參賽，就算完成了也沒有意義，準備了那麼久⋯剩下的20%只能靠自己的心，再過6個小時就要開賽了，伴隨著窗外雷雨交加的風雨聲，腦袋思考著當初為什麼要參賽的初衷，為的是想挑戰自己能力的極限，克服自己對開放水域的恐懼，臨陣退縮不是我呀！如果一切都很簡單，那這個挑戰就不有趣了呀！

試游時嗆水被救生員撈起

沒有你，我完成不了 謝謝你的陪伴、支持與鼓勵

好朋友就是有什麼好康都要一起玩，這次的比賽，摯友為了報答我陪他兩屆FXT的恩情，自己也跳坑成為這次的選手，充當一日「陪賽書僮」，但其實他在一個月內已經玩了XTERRA 越野三鐵和硬邦邦的澎湖IM，還要陪我玩這場看似簡單卻不容易的賽事，真的是誠意十足的答謝禮！

一起玩賽

游泳和去年一樣，我選擇在第一排出發（因為後面那批男子漢們更可怕，太晚出發，應該會被巴頭超越），可以先泡泡水，韻律呼吸適應一下水溫，順便和魚群們聊一下天，培養感情，畢竟要游兩圈，會一直遇到。

海景第一排

陪賽真的比選手還要累，我的泳帽顏色是第一梯先出發，書僮晚我10分鐘，為了追上我，站在海景第一排，開了有生以來最快的速度追上我，如果說這場賽事最感動的時候，應該就是在第一個折返點看到奮力突破湖水中人群的他，心中一股暖流湧上，忍不住滴了眼淚在泳鏡裡，滿滿的感動和安心，激勵了我要努力游完3.8K，為了讓我辨識，還不穿防寒衣陪我龜速游好游滿整個長方型的活水湖，等上岸的時候，錶都跳到4千多了！

4千多呀！游好游滿游夠本

游完了超開心

一上岸興奮不已的我，覺得應該可以完賽了！書僮一邊提醒著我，先不要太開心，今天的天氣很有挑戰，除了酷熱無比，在最後40K還會有超級大的逆風陪騎，菜菜的我乖乖聽話，加上2週前有澎湖IM的烤驗，一點都不敢大意，補水和補給有做了調整，心率大約都在130上下，只有第二趟逆風稍微有點出力，180K平均下來FTP差不多在60-70%（因為後面還有全馬，想說儘量保守保留體力），因為保留很多，騎車狀態很好，騎起來沒有累，腳也沒有痠，穩穩的進到T2。

騎車穩穩的

終於完成兩項了，身體不累腿也不痠，難以掩飾雀躍的心情，一出T2就不小心跑到5分速，心率150，書僮驚呆趕緊壓下配速，叮嚀著跑步是關鍵（FXT魂上身🤭），前面不要停慢慢跑，20K後才是關鍵，千萬要沈得住氣，就這樣前20K狀態很好一路不停腳，7分速跑了21K後，腸胃開始反應累積一天的不適，不斷反胃乾嘔，連水都沒辦法喝，只能漱口緩解，心裡開始焦急，忍住快掉下來的眼淚，絕對不能再最後這一刻倒下呀！

最後的全馬

一路乾嘔跑走，慢慢地一公里一公里的追，比預期的時間晚了許多，也因為拉長了賽事時間，疲累不堪的書僮也開始背痛到只能跑走，就這樣我能跑他不能跑，我不能跑換他能跑，到最後的30K，在黑漆漆的森林公園，錶也沒電了⋯黑夜中只剩我偶爾冒出的乾嘔聲和彼此的呼吸聲，最後撐不下去的書僮，催促著我往終點前進不要等他，我當下的想法只有我想一起進終點，就算被關門也沒關係了。因為兩個人互不退讓的堅持著，我們都各自忍著身體的不適，吞了止痛藥，沒有對話，只有明白對方的默契，抬起腳步繼續前進，終於到最後5K，是我心裡最激動的時刻，我知道我們又挑戰了最不可能的自己。沒想到跑步居然是我內心戲最多的時候啊😵‍💫

一起進終點

每個鐵人都有屬於自己的故事在平凡中找到不平凡的自己在不可能裡尋找可能的自己賽道上就像人生的旅程總會有走走停停的時候遇到再多的變數和挫折也要一一克服繼續前進因為生命不會給你回頭的機會這是我的鐵人故事我還會繼續努力——給在夢想路上的你妳

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