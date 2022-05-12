聽奧／締造佳績及確診交加 我代表團全力穩住

參加巴西南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）的中華代表團傳出雙位數團員確診，目前代表團決定由兩位精通手語的團員在閉幕後陪伴確診者，一直到所有團員符合規定搭機返台。中華代表團表示，欣喜第一金到手，但又面臨出現確診案例，團本部人員面臨極大考驗，「但請大家放心，一定會讓所有團員平安回家。」

中華代表團很感謝聖保羅代表處的協助，代表處人員在代表團抵達南卡西亞斯後，一直有專人在當地協助代表團處理各種事務。但面對嚴峻疫情，中華代表團在南卡西亞斯每三天快篩一次，代表團表示，聽奧籌委會並沒有檢疫措施，也沒有要求參賽者篩檢，我國團員都戴口罩，但大多數國家的參賽者都沒有戴口罩，「像跟我們住在同一飯店的法國、葡萄牙等選手都沒有戴口罩，我們也很少跟他們接觸，只是像籃球賽在場上接觸多，籃球隊選手及教練染疫的風險就大。」

與中華代表團一樣也有進行內部篩檢的日本代表團，近日確診者也越來越多，日本代表團已向大會提出抗議，並考慮退出剩下的賽事。

中華代表團尊重參賽選手意願，而確診者基本上都是屬於無症狀或輕症。中華代表團表示，巴西聽奧在當地時間15日閉幕，目前規畫是閉幕後將確診者轉至機場旁邊的過境旅館，在符合規定情況下，再搭機返台，而團本部也指派兩名團員陪伴，一直到所有團員都能返台，「篩檢陰性的團員，依原定計畫返台，減少待在當地的風險。」

中華代表團表示，請大家放心，會照顧好每名團員，「團本部人員有限，繁瑣的事也多，但一定盡全力妥善安排，也盼國人給予支持，以減輕些工作壓力。」